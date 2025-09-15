Ovi horoskopski znaci skloni su depresiji. Da li ste i vi među njima?

Bez obzira na ono što je izaziva, depresija je širok spektar negativnih emocija koje niko ne želi da oseti.

Prema astrolozima, određeni horoskopski znakovi imaju dublju emocionalnu strukturu, izraženu empatiju ili sklonost introspekciji, što ih čini podložnijima depresiji i melanholiji.

U svakom slučaju, ovo su astrološke tendencije, a ne dijagnoze — ali evo znakova koji se najčešće navode kao najskloniji depresiji:

Bik: Tiha tuga iz osećaja usamljenosti

Iako deluju stabilno, Bikovi ne vole da budu sami — kada se osećaju izolovano, lako zapadaju u emotivnu letargiju.

Njihova potreba za sigurnošću može ih učiniti ranjivima kada se tlo pod nogama zaljulja.

Bikovi su skloni depresiji jer ne vole da su sami, već da su uvek u društvu. Često se osećaju usamljeno i to ih vodi ka negativnim mislima i emocijama. Depresija ih najčešće pogađa kada najmanje očekuju.

Rak: Emotivna dubina bez granica

Rakovi su izuzetno osetljivi i intuitivni, često upijaju tuđe emocije kao sunđer.

Njihova vezanost za prošlost i nostalgiju može ih zarobiti u emotivnim talasima tuge.

Kada se osećaju neshvaćeno, povlače se u sebe — što može voditi ka depresivnim stanjima.

Rak je verovatno najdepresivniji znak Zodijaka Intuitivan je i njegova depresija se najčešće javlja zbog toga što preuzima veliku odgovornost na sebe, pa mu je onda teško da kontroliše sopstvene emocije.

Vaga: Traži mir, ali zaboravlja sebe

Vage su sklone preteranom analiziranju i pesimističnom pogledu na svet, posebno kada ne mogu da održe emocionalnu ravnotežu.

Često stavljaju tuđe potrebe ispred svojih, što ih može dovesti do unutrašnjeg nezadovoljstva.

Neodlučnost i strah od konflikta dodatno komplikuju njihovu emotivnu stabilnost.

Vaga je najveći pobornik mira, pa često zaboravlja sopstvene potrebe i želje. Kada Vaga ne uspe da ostvari ono što je naumila, brzo pada u depresiju. Mnogo lakše prihvata da zapostavi sebe nego svoje voljene.

Ribe: Sanjar koji se razočara u stvarnost

Ribe imaju bogat unutrašnji svet, ali često pate kada se suoče s realnošću koja ne odgovara njihovim idealima.

Njihova sklonost ka begu u maštu može ih učiniti ranjivima kada život postane težak.

Depresija se kod njih javlja kada izgube osećaj kontrole nad sopstvenim putem.

Ribe žele da budu srećne, da grade lepe uspomene i da optimistično gledaju na budućnost. Padaju u depresiju onog trenutka kada shvate da ne mogu da kontrolišu život. Problem je u tome što njihov pogled na život nije uvek realan.

Ovi znakovi imaju veliku sposobnost za ljubav i saosećanje, ali upravo ta dubina ih čini ranjivima. Ključ za njih je u postavljanju granica, izražavanju emocija i traženju podrške kad je potrebno.

