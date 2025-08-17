Ovi horoskopski znakovi se međusobno ne podnose

U astrologiji svaka kombinacija nosi svoje izazove. I dok neki znakovi harmonično “plešu” zajedno, drugi brzo dolaze u konflikt.

Astrolozi Kejti Huang i Paula Pavlova otkrivaju koje horoskopske parove obična osoba nikako ne bi trebalo da poveže, zbog sukoba elemenata i različitih temperamenta.

Ovan (21. mart – 19. april): Rak

Iako su oba kardinalna znaka, Ovan i Rak se često sudaraju zbog suprotnih pristupa životu. Ovan je direktan i impulzivan, dok je Rak osetljiv i povučen. Ta Rakova emotivnost i Ovnova samodopadnost mogu brzo prouzrokovati raspravu.

Bik (20. april – 20. maj): Škorpija

Bik i Škorpion oboje vole kontrolu i vole provoditi granice, ali svaki na svoj način. Bik nastoji na sigurnosti i praktičnosti, dok Škorpion želi intenzitet i moćnu povezanost. Zbog toga ni jedan ne zna kada je “dosta” i veza često kratko traje.

Blizanci (21. maj – 20. jun): Devica

Blizanci cvetaju u spontanosti i stalnoj promeni, dok Devica voli red, analizu i rutinu. Ta razlika stvara tenziju: Devica se oseća anksiozno pred nepredvidivim Blizancima, a Blizanci zapostavljeno kada se stvari previše planiraju.

Rak (21. jun – 22. jul): Jarac

Rakovi traže emotivnu sigurnost i nežnost, a Jarčevi su hladni, praktični i orijentisani na ciljeve. Rakova potreba za pažnjom često “guši” Jarca, a to Jarca udaljava i budi osećaj nevidljivosti kod Raka.

Lav (23. jul – 22. avgust): Lav

Dva Lava zajedno donose udar egoa u duplo većoj snazi. Oboje žele biti centar pažnje i retko ko popušta. Ako ne nauče da savladaju ponos, stvaraju konkurenciju umesto partnerstva.

Devica (23. avgust – 22. septembar): Ribe

Devica se vodi logikom, analizom i planiranjem, dok Ribe funkcionišu na intuiciji, emocijama i snovima. Ta neizravnost Riba zbunjuje Devicu, a praktičnost Device guši Ribu, pa se često osećaju udaljeno.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar): Vodolija

Vaga veruje u harmoniju, pravila i kompromis, dok Vodenjak pomera granice i menja pravila po nahođenju. Uprkos razlikama, ova kombinacija može doneti inovativne ideje ako nauče da uklope pravila i slobodu.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar): Lav

Lavova potreba da zna sve detalje iz života Škorpije narušava privatnost Škorpije pa se on povlači, a Lav postaje nametljiv: Jedini spas je jasna granica i međusobno poštovanje.

Strelac (22. novembar – 21. decembar): Jarac

Ovaj par deli ambiciju, ali ne i pristup ciljevima. Jarac je strpljiv, metodičan i postojan, dok je Strelac brz, impulsivan i sanjarski. Te razlike u tempu i fokusu lako stvaraju frustraciju.

Jarac (22. decembar – 19. januar): Rak

Jarčeva samodisciplinovanost i hladnokrvnost sudaraju se sa Rakovom emotivnošću i potrebom za podrškom. Jarac često ne razume Rakove osećaje, a Rak smatra Jarca previše distanciranim.

Vodolija (20. januar – 18. februar): Škorpija

Škorpionovi intenzivni i strastveni izrazi ljubavi ne leže nezavisnom i racionalnom Vodenjaku. Dok Škorpion traži duboku emotivnu povezanost, Vodenjak ceni slobodu više od svega.

Ribe (19. februar – 20. mart): Niko

Ribe su toliko empatične i prilagodljive da mogu pronaći dodirnu tačku sa svakim znakom – bar u početku. One osećaju potrebe drugih bolje od svih, ali ponekad zapostavljaju sebe. Zbog svoje saosećajnosti retko imaju pravu “horoskopsku zamerku”.

