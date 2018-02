Ovi horoskopski znakovi su majstori za NEPRIJATNOSTI

Zbog svog buntovničkog ponašanja, sledeći znaci zodijaka vas mogu uvući u nevolje i neprijatne situacije koje mogu štetno da deluju po vas i vaš život. Ipak, ne možete pomoći sebi i svejedno ćete ih voleti, piše „Mystical raven“ a prenosi Atma.

Oni su pametni, strastveni i najbolje vođe koje ste ikada videli. Oni su očito najsamouvereniji i najinspirativniji horoskopski znakovi, ali prečesto guraju granice toliko da ih je teško podnositi.

Ako tražite malo rizika u životu, pozovite neke od ovih znakova u večernji izlazak. Ako ste zadovoljni sa svojim srećnim, sigurnim životom, izbegavajte ih u širokom luku.

Rak

On je spreman na sve. Doslovno sve. Ako ubacite neku intrigantnu ideju u njegovu glavu, on već planira kako će sve to ispasti. Vrlo je maštovit i smisliće najluđi scenario i tražiće od vas da probate to s njim. Ne zaboravite kutiju prve pomoći!

Njegove emocije vode igru tako kada udružite snage da savladate zadatke, njegove emocije će držati uzde. Njegova nemogućnost da razmišlja logično će vas uvući u veliku nevolju. Kombinacija njegove ćudljivosti (promene raspoloženja, depresije) i tvrdoglavosti je recept za katastrofu.

Rakova strast se može činiti nadahnjujuća, ali će vas dovesti do toga da ćete završiti zavezani za panj, jer on ima veliku strast prema spašavanju drveća. Pazite se, jer će vas uveriti u bilo što za njegovu ličnu korist.

Lav

Lav ima dug jezik i koristi ga da kaže ono što mu je na umu! Bravo! Međutim, može uvući druge u veliku nevolju sa svojom samouverenošću. Vrlo je ekspresivan.

Njegovi izrazi lica sami po sebi mogu biti nestašni, stoga se ne oslanjajte na njega da drži ravnotežu u stresnim situacijama. On će reći onako kako jeste i ako ne možete to da podnesete – držite se podalje.

Iz mog ličnog iskustva s Lavovima – on može biti lenj do te mere da ga morate izbaciti s kauča i ukinuti Netflix. Ukoliko ste zavisni od prežderavanja i gledanja TV-a ili čipsa, budite oprezni s Lavom, jer će vam on omogućiti da to radite.

A kada pomislite da možete odoleti njegovom buntovništvu i igrati na sigurno, on će vas ponovo uvući u igru. On je neodoljiv i dominantan. Poput muve u zamci, on će vas zgrabiti i preobratiti vas na svoje šefovske načine. Uostalom, on jeste kralj džungle.

Škorpija

Kao vodeni znak, Škorpija može zadržati mirno i hladno ponašanje dok se izvuče iz dosta toga. Vi, s druge strane, ne smete da joj dozvolite da bude buntovnik, a vi njegova pratnja, jer će vas uvući u nevolju.

Ona je kraljica tame i tajnovitosti. Dok može uspešno da čuva tajnu, vi ćete se s druge strane izbrbljati i upasti u nevolju. Ona je takođe ekstremno iskrena. Mislite li da ga povedete na važnu umetničku izložbu – nemojte!

Ukoliko Škorpija misli da slika naslikana prstima izgleda grozno, reći će to svima u prostoriji.

Strelac

Čuvajte se njega … Strelac je svakako energičan i optimističan, ali ta energija je previše drugima da bi izdržali. Nateraće vas da radite stvari koje vam nisu prijatne, stvari kojih se stidite ili zbog kojih ćete žaliti zauvek.

Izvinjavam se što sam tako oštra, ali on je divljak u biti i može vas uvući u velike nevolje! On takođe voli da se šali, što je sve dobro i zabavno dok ga ne shvatite ozbiljno.

On će reći da bi bilo smešno da vašim prijateljima koji čekaju ispred kluba pokažete zadnjicu. Osnaženi njegovom energijom, vi to uradite i sledeće što se dogodi, uhapšeni ste zbog nedoličnog ponašanja. To vam se dogodi kad verujete Strelcu.

Može previše da analizira stvari. Kada samo želite da ostanete izvan drame, on vas uvlači ponovo u nju. Njegovo preterano analiziranje čini male stvari većima nego što treba da budu i naći ćete se zbog toga u svetu nevolja.