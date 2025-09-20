Ovi horoskopski znakovi su najbolji vozači: Strpljivi, ne jure i uvek poštuju pravila

U svakodnevnoj vožnji na površinu isplivavaju naše najbolje i najgore osobine. Pravi vozači stavljaju bezbednost ispred brzine, imaju oštre reflekse i ne gledaju put kao trkačku stazu, već poštuju saobraćajne propise i druge učesnike.

Jarac

Jarčevi su najbolji po svim kriterijumima: strpljivi su, odgovorni i uvek dobro pripremljeni. Kreću na put dovoljno rano, prate stanje na cestama i retko krše pravila. Ako planiraju „ludu provodnu noć“, unapred dogovore zamenski volan, pa se ne izlažu opasnosti od alkohola.

Devica

Devica je sinonim za pouzdanost i sigurnost. Svaku vožnju tretira po udžbeniku – tempira vreme, održava konstantnu brzinu i svedeno rizikuje na minimum. Nema takmičarski duh, mirno će pustiti brže kola da je preteknu, i možda nekada deluje sporije, ali izbegava kazne i nezgode.

Blizanci

Brzi refleksi i prilagodljivost čine Blizance izuzetnim u gradu i na otvorenoj cesti. Odmah pronalaze alternativne pravce kad se zaglavi gužva i koriste svaku „šupljinu“ u saobraćaju. Iako ponekad prekrše pravila, rade to lukavo i neprimetno, ali treba da izbegavaju telefoniranje dok voze.

Bik

Bikovi voze s oprezom i skloni su da čuvaju svog „motorizovano ljubimca“ u što boljem stanju. Ako osete rizik od oštećenja, odmah usporavaju ili čak koče u gužvi. Brza vožnja im prija samo kad su uslovi i propisi savršeni, a izazivanje ih može „razbuktati“ pa postanu preterano žustri.

Znakovi koji bi trebalo da budu oprezniji u vožnji

Među najizazovnije vozače ubrajaju se Ovan, zbog impulsivnosti i takmičarskog duha; Ribe, jer sanjare dok upravljaju; i Strelac, koji često ignoriše saobraćajne propise. Ako se prepoznajete u jednom od ovih znakova, dodatna doza fokusiranosti na put mogla bi doneti velike promene u bezbednosti.

