Ovi imaju najbolje horoskope cele nedelje, sve do 26. oktobra stižu im neviđeni darovi i blagoslovi od Univerzuma

Tokom cele nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine, Vaga, Škorpija, Strelac, Blizanci i Lav imaju najbolje horoskope. Ovo je nedelja svežih početaka i novih obećanja.

Ova nedelja je ispunjena svežim počecima, novim obećanjima i ponovnim proživljavanjem starih sećanja. Iako može biti privlačno fokusirati se na prošlost, univerzum nas gura da krenemo napred i prihvatimo ono što nam narednih šest dana može doneti.

Nalazimo se u fazi obnove jer nam ova sezona Vage pomaže da se bolje uskladimo sa svojom moći.

Mlad Mesec u Vagi 21. oktobra uvodi novi početak, katapultirajući sve naše odnose i dodajući mrlje sreće i radosti u naše živote.

Sezona Škorpija takođe počinje ove nedelje, pomerajući naš način razmišljanja sa veselog na praktičan. Sledećih pet horoskopskih znakova će se uroniti u novo okruženje i izaći jači nego ikad pre. Vreme je da vrate svoju moć.

1. Vaga – nove mogućnosti pred vama

Mlad Mesec u vašem znaku će vam predstaviti nove mogućnosti i nove početke. Ovo je takođe ohrabrujući period, upoznajući vas sa vašom hrabrom stranom. Sezona Škorpija počinje ove nedelje, što olakšava postavljanje praktičnih ciljeva i marljiv rad na njihovom ostvarivanju.

Fokusirajte se na naporan radi ne bojte se da zatražite pomoć kada vam je potrebna.

2. Škorpija – usporite ako pritisak raste

Spremite se da se zabavite sada kada je Sunce ušlo u vaš znak, Škorpiju. Ali prvo, romantična Venera, vladar Mladog Meseca u Vagi, pružiće podršku i održivu tamo gde vam je potrebna.

Ovaj tranzit će vam pomoći da vidite svetliju stranu stvari i zatvorite poglavlja koja su vam blokirala put. To je period razmišljanja i učenja kako da se prilagodite pre nego što Sunce zvanično uđe u vaš znak.

Poslušajte lekcije iz Mladog Meseca i usporite ako osetite da pritisak raste. Srećom, Merkur je takođe u vašem znaku, pomažući vam da smislite sjajne ideje koje će vam pomoći da efikasno radite. Fokusirajte se na završetak zadataka i ne žurite kada to radite.

3. Strelac – tajne bi mogle da izađu na videlo

Iako možda sejete seme u svom karijernom sektoru, ovaj Mlad Mesec će biti posvećen zauzimanju vašeg mesta u centru pažnje. Međutim, centar pažnje bi mogao doneti malo drame.

Fokusirajte se na svoje putovanje i izbegavajte ogovaranje sada kada Sunce ulazi u Škorpiju. Tajne bi mogle izaći na videlo, uglavnom sa Merkurom spremnim da postane retrogradan u narednih nekoliko nedelja.

Lekcija za ovu nedelju je da se fokusirate na diplomatiju i obnavljanje odnosa sa drugima. Dajte prioritet onome što treba da se uradi i ne preuzimajte više nego što možete da podnesete. Sezona Škorpija želi da razvijete svoje veštine i da se osećate udobnije radeći sami.

4. Blizanci – romantika vam daje energiju

Za vas, Blizance, romantika će biti veliki deo energije nedelje, jer Mlad Mesec u Vagi donosi iskru uzbuđenja u vaše veze. U ovom trenutku, možda ćete želeti da se zaljubite ili bi vas mogle zaokupiti lepe uspomene na prošlu vezu. Budite realni i ne romantizujte prošla iskustva. Umesto toga, budite iskreni.

Samci ne bi trebalo da žure u romansu, posebno sa Merkurom u fazi senke. Oni u vezama će imati koristi od provođenja vremena sa partnerima i bavljenja zabavnim aktivnostima zajedno tokom Mladog Meseca. Kada Sunce uđe u Škorpiju sredinom nedelje, fokusirajte se na rad sa drugima, jer će to izgraditi poverenje u vašim partnerstvima. Maksimizirajte svoje vreme tako što ćete se pobrinuti za svoju listu obaveza kada je Mesec u Strelcu.

5. Lav – kreirajte i ne oklevajte

Za vas, Lave, kreativna inspiracija će doći sa mladim Mesecom u tranzitu Vage. Ovo je period da izvadite olovku i papir ili četkice i platna za crtanje. Kreirajte, ne oklevajte od grešaka i pustite da vaše ideje procvetaju.

Kada Mesec uđe u Škorpiju, vi ćete se osećati opuštenije. Više ideja će proći, a kako se Sunce pridruži Merkuru i Marsu, iznenadićete sebe magijom koju zamišljate u ovom trenutku. Sezona Škorpije bi vas mogla učiniti rezervisanijim.

(Krstarica/YourTango)

