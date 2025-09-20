Ovi znaci horoskopa imaće najbolju nedelju: Od 22. septembra ostvaruje se ono što jako dugo priželjkuju

Ulazak Sunca u znak Vage i Marsa u Škorpiju donosi snažan energetski zaokret koji će obeležiti celu nedelju. Pomračenje u Devici je iza nas, a sada je vreme za ličnu transformaciju, hrabre odluke i emotivno osvešćivanje. Pet znakova Zodijaka posebno će osetiti ovaj talas pozitivnih promena.

Vaga

Sunce ulazi u vaš znak i donosi vam osećaj ravnoteže, snage i jasnoće. Ova nedelja je idealna za reset – kako u odnosima, tako i u ličnim ciljevima. Pluto u kombinaciji sa Suncem pojačava vašu moć transformacije, dok vam Mesec u Škorpiji pomaže da se fokusirate na finansijsku stabilnost. Kraj nedelje, pod uticajem Meseca u Strelcu, donosi priliku za umrežavanje i javni nastup – vreme je da zablistate.

Škorpija

Mars ulazi u vaš znak i donosi vam snagu, odlučnost i emotivnu jasnoću. Ova nedelja je savršena za lično osnaživanje i oslobađanje od emotivnih blokada. Mesec u vašem znaku dodatno pojačava fokus i motivaciju, a kraj nedelje donosi osećaj samopouzdanja i lakoću u komunikaciji. Iskoristite ovu energiju da se izrazite bez straha.

Strelac

Mesec u vašem znaku krajem nedelje donosi optimizam, širenje vidika i osećaj slobode. Posle intenzivne energije pomračenja, konačno dolazi trenutak za lakše disanje i planiranje budućnosti. Iskoristite ovaj period za učenje, putovanja i povezivanje sa ljudima koji vas inspirišu.

Lav

Lavovi će tokom ove nedelje osetiti snažan nalet kreativnosti i lične moći. Planetarni aspekti vam pomažu da se fokusirate na ono što vas zaista ispunjava. Vaša harizma dolazi do izražaja, a odnosi s drugima postaju dublji i iskreniji. Idealno vreme za pokretanje novih projekata.

Ribe

Ribe ulaze u fazu emocionalnog buđenja. Mars u Škorpiji donosi vam hrabrost da se suočite sa svojim osećanjima, dok Mesec u Strelcu podstiče duhovni rast. Ova nedelja je savršena za introspektivne razgovore, meditaciju i povezivanje sa sobom na dubljem nivou.

Ova astrološka nedelja donosi priliku za lični rast, emotivno čišćenje i nove početke. Ako ste među ovim znacima, iskoristite svaki trenutak – univerzum vam šalje podršku.

