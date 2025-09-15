Ovi znaci najveći su pesimisti Zodijaka, uvek se plaše da će nešto „poći po zlu“

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi imaju izraženu sklonost ka pesimizmu, preteranoj brizi i crnim scenarijima, najčešće zbog svoje duboke introspektivne prirode, perfekcionizma ili straha od gubitka kontrole.
Mnogi astrolozi slažu se da su ova 4 znaka najveći pesmisti Zodijaka:
Devica: Analitičar koji vidi problem pre nego što nastane
- Device su poznate po perfekcionizmu i stalnoj potrebi da sve bude „po planu“.
- Kada stvari krenu mimo očekivanja, lako zapadaju u brigu, sumnju i negativne misli.
- Njihov pesimizam dolazi iz straha da nisu dovoljno dobre ili da će nešto poći po zlu
Device ne mogu na život da gledaju pozitivnim očima, zato što teže savršenstvu i jako su samokritične. Stalno analiziraju i ne mogu da se opuste i uživaju u životu. Veliki su hipohondri, pa i im i to kvari sreću.
Škorpija: Intenzivni mislilac sa tamnim pogledom na svet
- Duboko razmišljaju o životu, smrti, izdaji i emocijama,često se fokusiraju na mračne aspekte stvarnosti.
- Njihova pesimistična strana se javlja kad izgube poverenje ili osećaj kontrole.
- Skloni su zatvaranju i preuveličavanju negativnih iskustava.
Ovaj znak jeste pesimista, ali uvek nekako uspe da se izvuče iz depresije u koju zapadne (mada često zapadne u bedak). Okreće se pozitivnim stvarima u životu, porodici, prijateljima, partneru.
Jarac: Realista koji često vidi najgori mogući ishod
- Jarčevi su ozbiljni, odgovorni i često preopterećeni brigom o budućnosti.
- Njihov pesimizam je praktičan — ne veruju u sreću, već u trud i oprez.
- Samokritični su i teško se opuštaju, jer uvek očekuju prepreke.
Jarac je često namrgođen i hladan. Na njegovom licu retko se pojavljuje osmeh.
Ova tri znaka ne vide svet kroz ružičaste naočare, ali njihova pesimistična priroda često ih čini izuzetno pripremljenim, analitičnim i otpornim.
