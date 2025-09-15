Ovi znaci najveći su pesimisti Zodijaka, uvek se plaše da će nešto „poći po zlu“

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi imaju izraženu sklonost ka pesimizmu, preteranoj brizi i crnim scenarijima, najčešće zbog svoje duboke introspektivne prirode, perfekcionizma ili straha od gubitka kontrole.

Mnogi astrolozi slažu se da su ova 4 znaka najveći pesmisti Zodijaka:

Devica: Analitičar koji vidi problem pre nego što nastane

Device su poznate po perfekcionizmu i stalnoj potrebi da sve bude „po planu“.

Kada stvari krenu mimo očekivanja, lako zapadaju u brigu, sumnju i negativne misli.

Njihov pesimizam dolazi iz straha da nisu dovoljno dobre ili da će nešto poći po zlu

Device ne mogu na život da gledaju pozitivnim očima, zato što teže savršenstvu i jako su samokritične. Stalno analiziraju i ne mogu da se opuste i uživaju u životu. Veliki su hipohondri, pa i im i to kvari sreću.

Škorpija: Intenzivni mislilac sa tamnim pogledom na svet

Duboko razmišljaju o životu, smrti, izdaji i emocijama,često se fokusiraju na mračne aspekte stvarnosti.

Njihova pesimistična strana se javlja kad izgube poverenje ili osećaj kontrole.

Skloni su zatvaranju i preuveličavanju negativnih iskustava.

Ovaj znak jeste pesimista, ali uvek nekako uspe da se izvuče iz depresije u koju zapadne (mada često zapadne u bedak). Okreće se pozitivnim stvarima u životu, porodici, prijateljima, partneru.

Jarac: Realista koji često vidi najgori mogući ishod

Jarčevi su ozbiljni, odgovorni i često preopterećeni brigom o budućnosti.

Njihov pesimizam je praktičan — ne veruju u sreću, već u trud i oprez.

Samokritični su i teško se opuštaju, jer uvek očekuju prepreke.

Jarac je često namrgođen i hladan. Na njegovom licu retko se pojavljuje osmeh.

Ova tri znaka ne vide svet kroz ružičaste naočare, ali njihova pesimistična priroda često ih čini izuzetno pripremljenim, analitičnim i otpornim.

