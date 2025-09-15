Ovi znaci najveći su pesimisti Zodijaka, uvek se plaše da će nešto „poći po zlu“

Muškarac hoda sam maglovitim putem, osvrće se zabrinuto preko ramena, lice mu izražava nelagodu.
Foto: Krstarica/AI

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi imaju izraženu sklonost ka pesimizmu, preteranoj brizi i crnim scenarijima, najčešće zbog svoje duboke introspektivne prirode, perfekcionizma ili straha od gubitka kontrole.

Mnogi astrolozi slažu se da su ova 4 znaka najveći pesmisti Zodijaka:

Devica: Analitičar koji vidi problem pre nego što nastane

  • Device su poznate po perfekcionizmu i stalnoj potrebi da sve bude „po planu“.
  • Kada stvari krenu mimo očekivanja, lako zapadaju u brigu, sumnju i negativne misli.
  • Njihov pesimizam dolazi iz straha da nisu dovoljno dobre ili da će nešto poći po zlu

Device ne mogu na život da gledaju pozitivnim očima, zato što teže savršenstvu i jako su samokritične. Stalno analiziraju i ne mogu da se opuste i uživaju u životu. Veliki su hipohondri, pa i im i to kvari sreću.

Škorpija: Intenzivni mislilac sa tamnim pogledom na svet

  • Duboko razmišljaju o životu, smrti, izdaji i emocijama,često se fokusiraju na mračne aspekte stvarnosti.
  • Njihova pesimistična strana se javlja kad izgube poverenje ili osećaj kontrole.
  • Skloni su zatvaranju i preuveličavanju negativnih iskustava.

Ovaj znak jeste pesimista, ali uvek nekako uspe da se izvuče iz depresije u koju zapadne (mada često zapadne u bedak). Okreće se pozitivnim stvarima u životu, porodici, prijateljima, partneru.

Jarac: Realista koji često vidi najgori mogući ishod

  • Jarčevi su ozbiljni, odgovorni i često preopterećeni brigom o budućnosti.
  • Njihov pesimizam je praktičan — ne veruju u sreću, već u trud i oprez.
  • Samokritični su i teško se opuštaju, jer uvek očekuju prepreke.

Jarac je često namrgođen i hladan. Na njegovom licu retko se pojavljuje osmeh.

Ova tri znaka ne vide svet kroz ružičaste naočare, ali njihova pesimistična priroda često ih čini izuzetno pripremljenim, analitičnim i otpornim.

