Ovi znakovi će vam zadati glavobolje: Nikako ne ulazite u vezu s njima

Postoje ljudi koji će u vama probuditi ono najlepše bez velikog truda, a ima i onih koji vam neće biti po volji bez nekog posebnog razloga. Koji znak u Zodijaku, prema rasporedu zvezda, nije dobar za vas i mogao bi vam zadati velike glavobolje?

Sa kojim znakom niste kompatibilni pročitajte u nastavku.

Ovan i Rak

Rakovi su vrlo osetljivi, a Ovnovi nisu najstrpljivije osobe na planeti. Ovnovi žele da idu i rade šta god požele, a Rak prvo želi da razmisli o tome, pa tek ako se čini da je sve na svom mestu, da napravi planove. Svojim oprezom Rakovi često znaju da izlude Ovna.

Bik i Vodolija

Bikovi čvrsto veruju da ukoliko nešto nije puklo, to ne treba ni popravljati i nisu osobe koje vole da se pomeraju sa sigurnog mesta. Sa druge strane Vodolije sve vreme krše pravila i to najčešće iz zabave. Biku to neće prijati i neće se osećati smireno kraj Vodolija.

Blizanci i Jarac

Jarčevi jednostavno Bliznace ubijaju u pojam. Da, oni jesu dobri ljudi ali nisu dovoljno uzbudljivi i dinamični da bi odgovarali Blizancima. Takođe, Jarčevi su previše iskreni za Blizance i skloni su da svoje mišljenje iznesu u neprikladnim trenucima. Jarčevi takođe vole sve da planiraju i to je još jedan od razloga za svađu sa Blizancem.

Rak i Devica

Rakovi su veoma osećajni i često im je potrebno razumevanje i podrška. Device imaju tendenciju da budu previše kritične i da svoje emocije vešto kriju. Previše ste različiti da biste izbegli sukobe i da bi se Rak u ovakvoj vezi osećao voljeno i sigurno.

Lav i Škorpija

Lavovi su zabavni i kokete i kao takvi mogli bi da se sukobe sa izrazito ljubomornim Škorpijama. Škorpije su takođe prilično škrte sa komplimentima i poklanjanjem pažnje pa se Lav sa njima neće osećati dovoljno voljeno.

Devica i Strelac

Strelac voli uzbuđenja i akciju, a Device se toga gnušaju. Strelčevi su previše slobodoumni da bi uzeli u obzir to kako njihovi postupci mogu da utiču na Device. Zbog toga će vam, uprkos jakoj hemiji, svaki put slomiti srce.

Vaga i Škorpija

Škorpije su prirodno strastvene i nemaju poteškoća da se izbore za nekoga ili nešto do čega im je stalo. Drugim rečima, nemaju problem s tim da se sukobe. Vage traže sklad i to je nešto što sigurno ne bi postigle sa Škorpijama.

Škorpija i Ovan

I Škorpije i Ovnovi su nezavisni i uživaju u izazovima, ali na kraju bi se ipak prečesto sukobili jer bi oba znaka želeli da budu vođe. Ovo je dobra kombinacija za vezu na jednu noć jer je hemija među njima neverovatna, međutim sve što podrazumeva dublju vezu dovelo bi do sukoba i nesloge.

Strelac i Bik

Promena i upoznavanje novih ljudi je poenta života za Strelca. Oni, za razliku od Bikova, vole da budu spontani, dok su Bikovi praktični i prizemni. Ova dva znaka teško da će ikada biti na istim talasnim dužinama.

Jarac i Strelac

Strelčevi vole da se smeju i budu u pokretu, dok su Jarčevi stabilniji i odlučniji. Stavovi i pogledni na život koje strlčevi imaju Jarčevima vrlo brzo počne da smeta. Veza ova dva znaka je od početka osuđena na propast.

Vodolija i Ribe

Vodolije vole da budu sa nezavisnim ljudima, a Ribe su jednostavno prezahtevne za njih. Ribama je potrebna pažnja i briga, a Vodolije su zauzete pokušajima da spasu planetu i druge ljude, ali i ostvarivanjem sopstevnih snova.

Ribe i Blizanci

Ribe svojim sanjarenjem često odlutaju među oblake i duboko žele da ih jedna osoba voli. Ne uživaju da izlaze sa gomilom ljudi i izričiti su monogamisti. Bliznacima je, sa druge strane, potrebna potpuna sloboda i ako osećaju da su vezani postaće uznemireni. Ribama je lako slomiti srce i ako ne razumeju zašto se Blizanci ponašaju distancirano, veoma će patiti, piše Telegraf.

