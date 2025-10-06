Ovi znakovi će vas zamrzeti ako im kasnite na sastanak, oni preziru ljude koji kasne!

Niko ne voli kašnjenje. Ni gradskog prevoza, ni TV programa, ni početka predstave, a naročito ne kada se nalaze s nekim.

Još ako uoče da stalno kasne za sve, teško njima. Jednom će se suzdržati od kritika, ali drugi put bolje da ne budete kraj njih – pašće teške reči.

Ovi horoskopski znakovi imaju izražen osećaj za vreme, poštovanje i organizaciju, pa kašnjenje na sastanak s njima može izazvati nezadovoljstvo, nervozu ili čak distancu.

Evo koji znakovi najteže podnose kašnjenje, to su Ovan, Devica, Strelac i Ribe.

Ovan

Ovan će uspeti da proguta kašnjenje potencijalne ili stalne partnerke na sastanak sa njim, ali je najslabijih živaca sa prevozom.

Ne daj Bože da kasne autobusi, vozovi ili avioni. Neki Ovnovi će se do te mere iznervirati da će se ozbiljno potom zakačiti sa kondukterom ili stjuardesom.

Devica

Sitničava i u svemu precizna, Devica nikako ne podnosi kašnjenje bilo čega. Kod nje je sve „u minut“ tako da nema šanse da ne registruje vaše kašnjenje ili ako zajedno treba da krenete negde pa ste vi sporiji od nje u spremanju.

Strelac

Obično je vedrog duha i spreman je da proguta razne izgovore u životu, ali ako ono ima veze sa nekim kašnjenjem, Strelac će se silno razljutiti.

Naročito ga nervira kašnjenje u poslu. Tu će ako treba rizikovati otkaz ali će kolegama, a ponekad i šefu, nešto prebaciti na tu temu.

Ribe

Tolerantnije su od ostala 3 znaka kada je reč o većini oblika kašnjenja ali je najgori znak kada je reč o brzini.

Ribe će prihvatiti sve izgovore oko kašnjenja ali ako uoče da je ono rezultat sporosti osobe koja im znači u tom trenutku, onda će uputiti pregršt kritika.

Ovan, Devica, Strelac i Ribe su znakovi koji ne traže savršenstvo, ali traže poštovanje njihovog vremena. Ako zakasniš, najbolje je da iskreno objasniš i pokažeš da ti je stalo.

