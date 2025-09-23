Ovi znakovi danas imaju najbolje horoskope, astrolozi im predviđaju najlepši dan u godini!

Počevši od utorka, Sunce u Vagi, orijentisano na veze, pozicioniraće se opozicijom Neptuna u Ovnu. Neptun vlada snovima, a ono što se danas može doživeti je poziv na buđenje u stvarnost.

Danas možete shvatiti šta treba da uradite da biste ostvarili viziju za budućnost. Saveti mogu doći od prijatelja. Možda ćete čuti nešto što će pokrenuti osećaj svesti. Neptun u Ovnu pomaže u uklanjanju prepreka liderstvu i otkriva karakter neophodan da biste ostali odlučni.

Postoji pet horoskopskih znakova koji su lepo pozicionirani da iskoriste današnju astrološku prognozu. Hajde da pogledamo šta im je na horizontu za ovaj utorak.

1. Ribe

Vi ste prirodni sanjar i ne smeta vam da živite u carstvu nemogućeg. Sada kada je vaša vladajuća planeta, Neptun, u Ovnu, spremni ste da ostvarite svoje snove. Svesni ste da je potrebno vreme, disciplina i novac da bi se vaša vizija ostvarila.

Niste materijalisti i ponekad vam može biti teško da privučete stvari koje želite od života. Više volite da se fokusirate na viziju i šire ciljeve. Dakle, 23. septembra, kada Sunce u Vagi povlači energiju Neptuna, dešavaju se dve stvari koje danas čine dobrim danom horoskopa za vas.

Videćete kako napetost između onoga što cenite i onoga što vam drugi mogu pomoći funkcioniše u skladu. Postižete pravu ravnotežu između stvarnosti i vizije, rada i sna; timski rad vam omogućava da pređete od ideje do implementacije.

2. Lav

Tako si dobar u korišćenju prilika, ali ti je potrebno vreme. Otkrićeš da su današnji horoskopi najbolji za tebe jer pronalaziš nekoga u svom životu ko sluša. Nisi baš osoba za ćaskanje, pa kada počneš da se otvaraš, voliš da te čuju. Razgovor ti pomaže da generišeš ideje.

Ne treba ti neko da radi teške poslove umesto tebe. Odličan si u tome da stvari obavljaš sam.

Dobijate bolji osećaj za to kakvi će biti vaši sledeći koraci. Sa dobrim prijateljima koji znaju kako da vas saslušaju, osećate se kao da ste imali besplatnu sesiju sa životnim trenerom.

3. Vaga

Danas počinje poglavlje posvećeno ljubavi i vašem snu o večnosti. Možda mislite da vaš život nije onakav kakav želite. Međutim, to vas neće sprečiti da pokušate da poboljšate stvari. Sunce u vašem znaku koje govori sa Neptunom u Ovnu podseća vas kako snovi zahtevaju naporan rad, a to uključuje partnerstva i veze.

Ne možete sami izgraditi zajednicu. Potrebno vam je da drugi žele iste stvari koje vi želite ili da žele da pokušaju. Zelene zastave počinju da se vijore i odjednom imate znake koje ste tražili.

Horoskop za utorak je najbolji jer dobijate dve stvari koje najviše želite u životu: jaču vezu i vrednost.

4. Devica

Današnji horoskop je jedan od najboljih za tebe jer dobijaš utisak o stvarima koje želiš, ali si se previše plašila da razgovaraš o njima. Sanjaš o tajnama koje se dele između tebe i druge osobe. Želiš da istražiš čudne svetove, bilo kroz film ili okultna iskustva, poput tarota ili vidovnjačkog čitanja.

Današnje Sunce ti pomaže da se povežeš sa stvarima koje su skrivene. Ovo je naporan zadatak za tvoj um, koji uvek razmišlja o zemaljskim stvarima. Ali danas se to menja, pomažući ti da se otvoriš za mnogo više stvari.

5. Vodolija

Vi ste i sanjar i realista. Sviđa vam se ideja da radite nešto što nikada ranije niste radili i možda ste zamišljali sebe kako pišete knjige ili stvarate svoj film. Sada, sa Suncem u Vagi, spremni ste da naučite sve veštine koje su vam potrebne da biste te stvari ostvarili.

Ne smeta vam da radite posao i osećate se sposobnim i sigurnim da možete da učinite da stvari funkcionišu. Danas je jedan od najboljih dana u nedelji za tebe jer si sada dovoljno hrabar da napraviš taj prvi korak, prenosi YourTango.

