Ovi znakovi horoskopa se organski ne podnose i nikad neće biti prijatelji

Prijateljstvo između ovih znakova horoskopa nikada ne ispada na dobro.
Često smo govorili o kompatibilnosti horoskopskih znakova kada je reč o ljubavi, ali šta je sa prijateljstvom?
Astrolozi kažu da postoje horoskopski znaci koji se jednostavno ne slažu i ne mogu da održe dugoročne prijateljske odnose.
Da vidimo koje su to kombinacije!
Ovan i Rak
Ovan je sklon sukobima i nema problema sa ulaskom u žustre rasprave, dok Rak izbegava sukobe po svaku cenu. Problem nastaje kada impulsivni Ovan povredi Raka svojim direktnim pristupom. Rakovi su pažljivi i promišljeni, dok Ovnovi žele brza rešenja, što često dovodi do napetosti između njih.
Bik i Jarac
Dva najtvrdoglavija znaka Zodijaka mogu biti prijatelji samo uz mnogo međusobnog razumevanja. Oboje su tvrdoglavi i ne popuštaju lako, što dovodi do sukoba. Iako su odani i pouzdani, sličan temperament ih često dovodi do nerešivih konflikata.
Blizanci i Bik
Blizanci vole stalnu akciju i zabavu, dok Bik uživa u miru i samoći. Blizanci ne shvataju potrebu Bika za mirom, a Bika nervira neorganizovanost Blizanaca. Njihove različite energije često dovode do nesuglasica.
Devica i Ovan
Ovan želi sve odmah i bez razmišljanja, dok Devica analizira svaki korak i brine o mogućim rizicima. Njihove suprotnosti često dovode do sukoba, a Devica teško oprašta, što dodatno pogoršava situaciju.
Lav i Lav
Dva Lava u jednoj vezi često vode borbu za premoć. Oboje su vođe i teško prihvataju da budu u senci. Njihova kompetitivnost dovodi do udaljavanja, a kada se sretnu, pozdraviće se srdačno kao da nikada nisu imali sukobe.
Vaga i Škorpija
Vage su društvene i imaju mnogo prijatelja, dok su Škorpije posesivne i žele Vagu samo za sebe. Intenzivnost Škorpije u prijateljstvu stvara tenzije jer Vaga želi slobodu i druženje sa svima.
Da li ste imali sličnu situaciju kroz svoj život?
