Ovi znakovi horoskopa se organski ne podnose i nikad neće biti prijatelji

Prijateljstvo između ovih znakova horoskopa nikada ne ispada na dobro.

Često smo govorili o kompatibilnosti horoskopskih znakova kada je reč o ljubavi, ali šta je sa prijateljstvom?

Astrolozi kažu da postoje horoskopski znaci koji se jednostavno ne slažu i ne mogu da održe dugoročne prijateljske odnose.

Da vidimo koje su to kombinacije!

Ovan i Rak

Ovan je sklon sukobima i nema problema sa ulaskom u žustre rasprave, dok Rak izbegava sukobe po svaku cenu. Problem nastaje kada impulsivni Ovan povredi Raka svojim direktnim pristupom. Rakovi su pažljivi i promišljeni, dok Ovnovi žele brza rešenja, što često dovodi do napetosti između njih.

Bik i Jarac

Dva najtvrdoglavija znaka Zodijaka mogu biti prijatelji samo uz mnogo međusobnog razumevanja. Oboje su tvrdoglavi i ne popuštaju lako, što dovodi do sukoba. Iako su odani i pouzdani, sličan temperament ih često dovodi do nerešivih konflikata.

Blizanci i Bik

Blizanci vole stalnu akciju i zabavu, dok Bik uživa u miru i samoći. Blizanci ne shvataju potrebu Bika za mirom, a Bika nervira neorganizovanost Blizanaca. Njihove različite energije često dovode do nesuglasica.

Devica i Ovan

Ovan želi sve odmah i bez razmišljanja, dok Devica analizira svaki korak i brine o mogućim rizicima. Njihove suprotnosti često dovode do sukoba, a Devica teško oprašta, što dodatno pogoršava situaciju.

Lav i Lav

Dva Lava u jednoj vezi često vode borbu za premoć. Oboje su vođe i teško prihvataju da budu u senci. Njihova kompetitivnost dovodi do udaljavanja, a kada se sretnu, pozdraviće se srdačno kao da nikada nisu imali sukobe.

Vaga i Škorpija

Vage su društvene i imaju mnogo prijatelja, dok su Škorpije posesivne i žele Vagu samo za sebe. Intenzivnost Škorpije u prijateljstvu stvara tenzije jer Vaga želi slobodu i druženje sa svima.

