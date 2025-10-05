Ovi znakovi imaju danas baš, baš najbolji horoskop: Sjajan im je dan u nedelju, kreću ka srećnijim i boljim vremenima!

Blizanci, Rak, Lav, Devica i Vaga su 5 znakova sa najboljim horoskopima za ceo dan 5. oktobra 2025. godine.
Mesec u Ovnu daje ovim znacima moć koja im je potrebna da imaju sjajan dan u nedelju. Danas imamo uznemireni Mesec na nebu, a to je zato što ćemo uskoro imati pun mesec u vatrenom znaku Ovna.
Nedelja neće biti jedan od onih dana kada se osvrćete i pitate da li ste uradili pravu stvar. U srcu ćete znati da je vašu odluku vodila sama sudbina. Neće biti rituala za negovanje nade. To se takođe ostavlja po strani. Umesto toga, uzdignute glave i hrabrosti u srcu, ovih pet astroloških znakova su na putu ka srećnijim i boljim vremenima u budućnosti. Baš, baš najboljim!
1. Blizanci – vreme je da proširite vidike
Imaćete najbolji horoskop 5. oktobra, zahvaljujući Mesecu u Ovnu koji aktivira vaša prijateljstva. Držali ste se svih svojih prijateljstava, ali sada shvatate da je to loše za vašu budućnost. Vreme je da proširite svoje vidike, a to znači da napravite prostor za ljude koji vam čuvaju leđa i žele da vas vide kako rastete. Zaslužujete ovo u svom životu, a kada je Mesec u vatrenom znaku, spremni ste da preduzmete akciju.
Danas više nećete imati problema sa tim šta vam je potrebno ili zašto. Reći ćete ono što treba da se kaže, i postoji li usklađenost ili ne. Odgovori će vam pomoći da vidite ono što treba da vidite. I, snagom skoro potpuno osvetljenog Meseca, oslobodićete se onih lažnih prijatelja koji ne mogu da ostanu i otvorićete svoj život za ono što će doći kasnije. Blaženstvo!
2. Rak – imate ono što vam je potrebno
Imaćete najbolji horoskop danas zahvaljujući Mesecu u Ovnu koji aktivira vašu karijeru. Previše ste se zaneli mantrom raznih tema koje se tiču posla. Čuli ste vesti o tome kako veštačka inteligencija preuzima poslove, a takođe ste se brinuli o tihom otpuštanju, tihom davanju otkaza i porukama da je ravnoteža između posla i privatnog života nemoguća.
S druge strane, Vatreni Mesec vam pomaže da vidite da vam ništa od toga nije važno. U stvarnosti, sviđa vam se vaš sadašnji način života. Svakako da postoje stvari u vezi sa vašim poslom koje biste želeli da su drugačije. Ali završili ste sa zbunjenošću, počete da gledate drugačije. Imate ono što vam je potrebno, a ako nemate, uskoro ćete to pronaći.
Izgledi za karijeru za vas izgledaju svetlije, a počinju tako što ćete se osloboditi svega što vam ometa um i ostavlja vas iscrpljenim. Napred ka novoj energiji, i sve je na najboljem putu!
3. Lav – predugo izbegavate putovanje
Mesecu u Ovnu danas aktivira vašu želju za avanturom i putovanjima. Predugo ste izbegavali odlazak, a vreme je prolazilo dok ste gledali kako uticajni ljudi odlaze u ovu zemlju ili onaj grad, što vas je ostavilo željnim za putovanjem.
Izgovori su ono što će danas nestati. Odlučićete da krenete na putovanje. Možda ne znate gde, ali odluka će biti doneta! Spremni ste da isplanirate i zakažete svoju prvu pravu buduću avanturu putovanja, sa prijateljem ili članom porodice, ili možda sami. Šta god da treba da uradite, nastavićete to.
4. Devica – bliskost i intimnost u vezi
Danas Mesecu u Ovnu aktivira vašu želju za bliskošću i intimnošću u vezama. Niste zainteresovani za probleme emocionalne intimnosti i ne želite da provodite vreme jureći za nekim ko ne želi da bude voljen ili ko odbija da vam dozvoli da vidite ispod njegove maske.
Počećete da analizirate ko je iskren i iskren do tačke greške. Nadate se da ćete pronaći tu osobu i postati ta osoba. Današnji vatreni Mesec vraća strast u vaše srce i želju za rešenjem tamo gde postoji napetost.
Danas se tajne otkrivaju i zahtevi se upućuju, i sve će vas to naterati da se osećate kao da su vaše veze najbolje što mogu biti zbog toga koliko vam se osećaju stvarno.
5. Vaga – timski rad sve bolji
Mesecu u Ovnu danas aktivira vaša partnerstva u saradnji. Cenite kada se ljudi mogu okupiti i raditi kao tim. Više volite da znate da ste okruženi prijateljima, porodicom i kolegama koji vas podržavaju. Možda niste imali nivo saradnje koji ste želeli u prošlosti. Ali danas će biti drugačije.
Preuzećete vođstvo i tražiti ono što želite od drugih. Tražićete od ljudi da preuzmu više odgovornosti i da iznose svoje zahteve. Možda ćete morati da naučite kako da budete asertivni u početku, posebno ako ste u prošlosti imali pasivniju ulogu. Stvari će danas biti veoma dobre, a u budućnosti će svakog dana biti sve bolje, prenosi YourTango.
