Ovi znakovi konačno vraćaju izgubljenu nadu, retrogradni Jupiter danas im daje osmeh, optimizam i veru u život

Ohrabrenje koje polazi od toga da sada znamo nešto više nego ranije. Rak, Strelac i Bik danas vraćaju izgubljenu nadu i osmehe na lice.

Tri horoskopska znaka konačno vraćaju izgubljenu nadu koju nisu osećali neko vreme. Retrogradni Jupiter ponovo posećuje verovanja i prošle planove koji su nekada delovali obećavajuće. Neke od tih starih, ali dobrih stvari i dalje vredi slediti, jer nije sve iz prošlosti promašaj.

U ponedeljak shvatamo da smo bili na pravom putu, nekada davno. Za ove astrološke znake, danas se vraćaju izgubljenu nadu u nečemu za šta smo mislili da nas je prošlo. Nada ponovo ulazi u naše živote kao realan put napred. Možemo to da uradimo!

Ovo je vrsta ohrabrenja koja dolazi od toga što sada znamo više nego ranije. Stekli smo iskustvo i to je nešto što možemo da iskoristimo odmah. Budućnost deluje obećavajuće i nabijena pozitivnošću.

1. Bik – nekadašnji neuspeh sada put ka uspehu

Retrogradni Jupiter donosi ohrabrujuće saznanje u ponedeljak. Pomaže vam da shvatite da je neuspeh koji ste nekada doživeli sada vaš lični put ka uspehu. Smešno je kako se stvari odvijaju. 12. januara shvatate da nema pogrešnih poteza, samo poteza koji vas uče pravim.

Ono što se nekada činilo kao stagnacija sada se čini kao put ka uspehu. Nema ničeg stagniranog u vezi sa ovim danom. U stvari, možda ćete se inspirisati da se vratite i završite nešto što ste započeli.

Strpljenje vas je dovelo do ove tačke. Sada je vreme da uzmete ono što ste naučili i nastavite da idete napred.

Usavršavajte se, učite iznova i krećite dalje. Održavajte nadu živom kroz akciju!

2. Rak – realizujete vizije koje ste odlagali ranije

Ovaj tranzit omekšava misao koju imate koja obično dovodi do brige i stresa. 12. januara, retrogradni Jupiter vam pomaže da se ponovo povežete sa vizijom koju ste ranije odlagali. Brinuli ste da ste možda propustili svoj trenutak, a ipak, ovog dana postaje jasno da niste.

Okolnosti konačno sustižu ono što je vaše srce sve vreme želelo. Ono što se ranije činilo nerealnim sada se čini dostižnim. Rakovi danas vraćaju izgubljenu nadu. Nada je živa i nudi vam mogućnosti. To su mogućnosti koje želite da iskoristite.

Ponovo se osećate podržano, kako interno tako i eksterno, i to samopouzdanje vam omogućava da planirate sa obnovljenim verovanjem.

Zašto brinuti kada možete da se zauzmete radeći na onome što volite da radite?

3. Strelac – gubitak je bio privremen, sumnju pretvarate u nadu

Retrogradni Jupiter govori direktno vama, jer ova planeta vlada vašim znakom na sve prave načine. 12. januara, put kojim ste sebe videli da hodate otvara vam se. Ovo je više od prilike; to je kosmička afirmacija.

Shvatate da je gubitak vere bio privremen, a ne trajan. Vi ste samo čovek, a to dolazi sa tim što ste osoba. Svi s vremena na vreme upadamo u jame sumnje. Međutim, na današnji dan, možete tu sumnju pretvoriti u nadu.

Ovaj Jupiterov tranzit vraća vam osećaj svrhe. Onda, poput trkačkog konja iza kapije, čujete pucanj i krećete, trčite da pobedite. Pratite svoje srce i idete ka zlatu.

Zahvalni ste na neuspesima jer vam oni samo pomažu da podignete svoju igru.

