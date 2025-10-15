Ovi znakovi mogu da žive kao u svinjcu, aljkavi su i baš ih briga za to!

Škorpija, Lav i Jarac su prema mišljenjima mnogih astrologa 3 najneurednija znaka horoskopa. Oni mogu da žive kao u svinjcu, aljkavi su do bola i nije ih briga za to. Jedan od njih čišćenje kuće smatra za uzaludan posao

Verovali ili ne, izvor vašeg aljkavog ponašanja mogao bi biti zapisan u zvezdama. Prema astrološkim analizama, neki horoskopski znakovi se najčešće ističu kao najneuredniji kada je u pitanju sređenost doma i kućni poslovi. To ne znači da su lenji, već da im urednost nije prioritet, ili da funkcionišu bolje u kreativnom haosu.

Čitajte dalje da biste otkrili tri najneurednija horoskopska znaka.

Škorpija – savršeno iz boli briga

Škorpije savršeno boli briga da pospremaju kuću. Jedini izuzetak koji prave je kada im dolaze neki VIP gosti, pa se tada potrude da im kuća bude uredna.

Mada, ni tada se ne trude previše, jer ih prosto ne zanima šta će drugi reći o tome kako im kuća izgleda. Potpuno su u fazonu: ‘Ako dolaziš i zagledaš mi po ćoškovima, nemoj ni da mi dolaziš’.

Realno, Škorpije uopšte ne zanima čišćenje kuće, radije će gledati serije, igrati igrice, zezati se sa društvom ili gledati TV.

Više vole da nekome plate da im sredi kuću nego da se time bave sami.

Lav – čišćenje kuće je uzaludan posao.

Neoprano posuđe u sudoperi nije razlog za brigu. Oni će sigurno sve to srediti u nekom momentu, a do tada ravnodušno gledaju na nered. Lavovima je uvek na prvom mestu njihov lični izgled, a zatim sve ostalo.

Ako Lav žuri na posao, onda mu prioritet neće biti nameštanje kreveta ili raspremanje kuće. Lav će radije angažovati nekoga ko će mu pomoći u kućnim poslovima, dok se fokusira na zaradu novca.

Jarac – jednostavno ne vole kućne poslove

Jarčevi se ne mogu nazvati aljkavim ljudima, pogotovo ne muški pripadnici ovog znaka. Ali, oni jednostavno ne vole kućne poslove.

Oni će radije satima da gledaju u telefon ili u televizor i prstom neće mrdnuti kako bi nešto očistili po kući.

Jarčevi su ti koji najčešće svojoj deci delegiraju posao oko čišćenja kuće. Jarčevi će verovatno u jednom trenutku očistiti kuću, ali to mora da bude neka krajnja vanredna situacija koja će Jarca da natera da se time bavi sam.

Zanimljivo:

Ovi znakovi često imaju kreativan nered, u njemu se osećaju komforno i inspirisano.

Neurednost ne mora uvek da znači nečistoću, već nedostatak sistematičnosti u održavanju prostora.

Zašto ih onda volimo – ili bar razumemo

Škorpije, Lavovi i Jarčevi imaju svoj način života i to im ne smeta. Oni uživaju u svojoj slobodi i prioritetima, a urednost nije na listi top ciljeva. Ako prepoznajete nekoga u ovim opisima, sada znate da to nije samo lenjost – to je deo njihove horoskopske prirode.

Kod njih je uvek sve “pod konac”: Ovo su 3 najurednija horoskopska znaka

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com