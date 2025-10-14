Ovi znakovi nikom ne daju „drugu priliku“, jednom kad zatvore vrata to je „zbogom“!

Škorpija, Bik i Rak nikad ne zaboravljaju ako ste jednom izdali njihovo poverenje, i nikad ne daju drugu priliku bez obzira koliko se vi trudili.

Ima ljudi koji veruju u oprost, razgovore i novi početak. A drugi jednostavno ne. Kad ih jednom izneverite, poverenje se ne vraća, ma koliko da se trudili. Ti znakovi ne glume hladnoću, oni jednostavno znaju koliko vrede i ne dopuštaju da ih netko dvaput povredi. Kod njih nema „možda“ ni „ali“. Jednom kad se vrata zatvore, ključ nestaje.

Prema astrolozima, određeni horoskopski znakovi pamte svaku nepravdu koja im se dogodila i retko daju drugu šansu.

Evo o kojim je znakovima reč.

Škorpija – odani su izuzetno, i to očekuju od vas

Ako Škorpiju jednom povredite, teško će zaboraviti tu izdaju. Oni su izuzetno odani, ali očekuju isto zauzvrat. Iako će vam možda oprostiti kada ih povredite, zauvek će pamtiti što ste učinili. Škorpije retko zaboravljaju ko ih je povredio pa će biti na oprezu čak i ako nastave dalje.

Bik – može da oprosti ali nikad ne zaboravi

Kad Bika jednom izneverite, više se neće opustiti u vašem društvu. Mogu oprostiti, ali ne i zaboraviti. Osetljivi su na nepravdu i povrede, pa čak i ako se situacija naizgled smiri, dugo će pamtiti što se dogodilo. Bikovi retko daju drugu priliku ako ih izdate.

Rak – opraštaju, ali nikad ne zaboravljaju

Rakovi ne zaboravljaju lako situacije koje su ih duboko povredile. Iako su skloni opraštanju zbog svoje empatične prirode, sećanje na bol koju su pretrpeli ostaje s njima dugo vremena. Rakovi će vam oprostiti jer ne vole da nose gorčinu u sebi, ali ta povreda zauvek će ostati u njihovom pamćenju.

