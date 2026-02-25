Njih štiti Božija ruka: Ova 3 znaka su pod neprestanom zaštitom neba, a nesreća ih uvek zaobilazi

Znakovi pod zaštitom imaju nevidljivi štit protiv nesreće. Proverite da li ste među odabranima kojima se putevi uvek čudesno otvaraju.

Da li ste nekada gledali kako neko prolazi kroz minsko polje života i izlazi bez ogrebotine? Dok se drugi muče sa svakodnevnim preprekama, određeni znakovi pod zaštitom kao da imaju nevidljivi pakt sa univerzumom.

Oni se uvek dočekaju na noge. Mnogi misle da je u pitanju čista slučajnost, ali iskustvo u radu sa natalnim kartama pokazuje da tu postoji nešto više. Najzanimljivije je što treći znak na ovoj listi često nije ni svestan svoje snage dok ga nevolja ne pogleda u oči.

Koje osobine imaju znakovi pod zaštitom neba?

Znakovi pod zaštitom poseduju jaku intuiciju i urođeni optimizam koji privlači pozitivne ishode. Njihova specifična energija deluje kao nevidljivi štit koji odbija negativnost i pomaže im da izbegnu opasne situacije u poslednjem trenutku.

Strelac: Večiti optimista u zagrljaju Jupitera

Kada posmatrate Strelčeve, deluje kao da oni ne znaju za strah. Vladar ovog znaka je Jupiter, planeta koja u astrologiji simbolizuje veliku sreću i širenje. Zbog toga se Strelčevi često upuštaju u rizike koji bi druge skupo koštali. Ipak, nebeska zaštita ovde radi prekovremeno. Oni izgube novčanik, a nađu ga sa više novca u njemu. Zakasne na avion koji se kasnije pokvari. Njihova tajna leži u veri da će se sve rešiti. Univerzum prosto voli one koji veruju u dobar ishod.

Lav: Sunce čuva svoja leđa

Lavovi zrače samopouzdanjem koje često iritira okolinu, ali ta sigurnost nije bez pokrića. Kao jedini znak kojim vlada Sunce, Lav poseduje neverovatnu vitalnost. Znakovi pod zaštitom obično imaju suptilnu pomoć, ali kod Lava je to očigledno. Čak i kada naprave kardinalnu grešku, okolnosti se nameste tako da oni iz situacije izađu kao pobednici. Ljudi im opraštaju ono što drugima ne bi. To nije nepravda, to je harizma koja služi kao oklop. Njihova astrološka sreća leži u sposobnosti da i najgori poraz pretvore u ličnu promociju.

Ribe: Intuicija kao najjače oružje

Ribe su tihi pobednici. One ne galame i ne traže pažnju, ali božija ruka ih vodi kroz život na fascinantan način. Dok drugi koriste logiku, Ribe koriste osećaj. I taj osećaj retko greši. Često ćete čuti kako su Ribe odustale od nekog puta ili posla samo zato što su imale „čudan osećaj“, da bi se ispostavilo da su tako izbegle katastrofu. Njihov anđeo čuvar deluje kroz snove i iznenadne nalete inspiracije. Zaštićeni zodijak se najjasnije vidi upravo kod Riba koje, naizgled krhke, prežive brodolome koji bi potopili mnogo jače igrače.

Kako da aktivirate svoju zaštitu?

Nije sve zapisano u kamenu. Čak i ako niste jedan od ova tri znaka, možete privući sličnu energiju. Srećni horoskopski znaci dele jednu zajedničku stvar – ne fokusiraju se na problem, već na rešenje. Kada prestanete da očekujete najgore, prestajete i da ga prizivate.

Da li ste primetili da vam se u životu neobjašnjivo otvaraju vrata baš kada mislite da je sve izgubljeno, ili smatrate da sreća prati samo hrabre?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com