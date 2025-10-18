Ovi znakovi privlače značajno obilje i sreću od 18. oktobra, dve moćne planete im obilato pomažu!

Ovan, Strelac, Ribe i Lavovi su četiri horoskopska znaka koja privlače značajno obilje i sreću 18. oktobra 2025. godine, zbog uticaja dve moćne planete.

Božansko poravnanje se danas formira u astrologiji između Sunca, planete koja vlada danom, i Jupitera, planete koja vlada srećom. Sunce govori gde da usmerite svoju energiju, dok vam Jupiter govori gde vaša sreća može rasti.

To se dešava kada Sunce u subotu napravi kvadrat sa Jupiterom: Sudbina se susreće i stvara neverovatnu napetost, koja će primorati četiri horoskopska znaka da donesu odluku koja ih vraća na put kojim treba da idu, put sreće i izobilja.

Život možda neće delovati lako, niti putovanje jasno, ali uz malo pomoći zvezda, izobilje i sreća pronalaze ono što im je potrebno da stvore magiju.

1. Ovan – ne odlažete rešavanje problema

18. oktobra možete iskusiti napetost između partnera i porodice, ili preko poslovnog partnera ili šefa i kolega. Ponekad je potrebna svađa ili neki problem da bi se rešio osnovni sukob. Ne možete izlečiti ono što ne znate da treba rešiti. Ne možete da sagledate situaciju ako nikada ne izađe na površinu da bi se rešila.

Odluka da nećete dozvoliti da se problem gurne pod tepih biće prekretnica za vas. Naći ćete obilje ljubavi, podrške i mira; zbog toga ćete se osećati izuzetno srećno.

2. Strelac – divljenje i pohvale za vas

Danas ćete privući značajno obilje i sreću u obliku divljenja i pohvala. Danas će biti posebno za vas jer ćete moći da prenesete nešto što je za vas problem, ali za nekog drugog se ispostavlja kao veliki blagoslov. Sunce u vašoj kući završetaka i skrivenih neprijatelja pomoći će vam da vidite situaciju koja nije u skladu sa vašim talentima i energijom.

Ali prepoznaćete prijatelja ili nekoga sa kim radite kao savršenog partnera! Shvatićete da je bolje odbiti i osloboditi se onoga što vam ne treba u životu. Tamo gde ste se mogli osećati kao da ste nekoga izneverili, sada vidite da ste heroj.

3. Ribe – sreća vas čeka, iskoristite trenutak

Privlačite značajno obilje i sreću 18. oktobra kada prepoznate kompatibilnost koju niste zamišljali u prošlosti. Možda ćete shvatiti da postoji potencijal da dobijete resurse ili podršku od intimnog partnera ili bliskog prijatelja kome duboko verujete. To prijateljstvo vam omogućava da se osećate kao da ste dobili džekpot sreće!

Ne morate da tražite pomoć van svog okruženja. Možete se osećati bezbedno i sigurno deleći svoje misli i ideje sa nekim ko je dobro proveren tokom godina.

Možda ćete morati da otkrijete svoje ranjivosti i brige u početku, što može biti izazovan zadatak ako ste stidljivi ili rezervisani; međutim, sreća koja vam je potrebna čeka vas. Ne bojte se da iskoristite trenutak.

4. Lav – oživite stare projekte

Privlačite značajno obilje i sreću 18. oktobra jer ćete udahnuti život nečemu za šta ste u početku mislili da je mrtvo i zakopano. Situacija iz vaše prošlosti za koju ste osećali da vas koči, i vreme je da se izlečite, ali sada će se ta negativnost pretvoriti u pozitivnu.

Shvatate da postoji lekcija u bolu i tuzi vaše istorije. Vaš um počinje da povezuje tačke. Možda niste želeli ili izabrali ovo posebno putovanje. Ali to je srećna prilika, i uskoro ćete otkriti da vas vodi pravo ka vrsti izobilja za koju nikada niste mislili da ćete imati.

(Krstarica/YourTango)

