Ovi znakovi ulaze u neviđenu eru novca i izobilja, suđeno im je da se obogate pre kraja 2026.

U eru novca i izobilja ulaze Lav, Devica, Jarac, Ribe i Rak. Predodređeni su da budu bogati do kraja ove godine. Imaće neviđene uspehe.

Pet horoskopskih znakova ulazi u eru novca i izobilja 2026. godine. Suđeno im je da budu bogati pre kraja 2026. godine

Prema rečima astrologinje Helene Hator, ovi astrološki znaci „su predodređeni da budu bogati 2026. godine“, bilo da je to kroz bukvalni novac ili mentalnu energiju i pokretačku snagu potrebnu da se to postigne i manifestuje.

1. Rak – lični prihod neverovatno raste

Sa Jupiterom u vašem znaku na početku godine, već gledate na svoj život kroz srećno sočivo. A to samo privlači više bogatstva i izobilja u vaš život dok Jupiter ulazi u vašu drugu kuću novca krajem juna 2026. godine.

Ove godine, „Vaš lični prihod dostiže novi nivo koji niste videli 12 godina“, objasnila je Hator. Od ponuda koje ne možete odbiti do neočekivanog unapređenja, očekujte da će vam se život okrenuti naopačke u 2026. godini.

2. Lav – suđeno je da budete najbogatiji

Od svih horoskopskih znakova, rekla je Hator, „suđeno vam je da budete najbogatiji“. Možda zvuči previše dobro da bi bilo istinito, ali prema rečima astrologa, oslobodićete se „starih paradigmi bilo kakvog načina razmišljanja o siromaštvu“ kojih ste se možda držali, a koji su vas sprečavali da dostignete svoj najviši potencijal.

Kada Jupiter, planeta sreće i širenja, uđe u vaš znak krajem juna, vaša nova era izobilja zaista počinje jer beskrajne mogućnosti počinju da vam padaju u krilo i vi zakoračite u svoju moć.

3. Jarac – ogroman višak u novčaniku

Vaša era bogatstva i izobilja počinje 2026. godine jer „suđeno vam je da dostignete ogromne količine pasivnog prihoda“, objasnila je Hator. „Ovo menja igru kada su u pitanju investicije i zajednički resursi.“

Sa Jupiterom koji ove godine ulazi u vašu osmu kuću, nema šanse da ne primetite ogroman višak u novčaniku do kraja 2026. Zato uživajte u svojoj sreći! Bogatstvo i izobilje su vaši. Sve dok nastavite da vredno radite, dobićete sve što ste ikada želeli i više.

4. Devica – finansijski uspeh do kraja 2026.

Jedinstvena konjunkcija Saturna i Neptuna u februaru, u velikoj meri resetuje vaše finansije 2026. godine. U stvari, prema Hator, ovo je godina kada „pronalazite finansijsku slobodu“.

Bilo da je u pitanju unapređenje na poslu ili uspon posla, očekujte da budete veoma uspešni do kraja 2026. godine.

5. Ribe – planete vam pomažu

Stvari su možda bile teške u prošlosti, ali spremite se da zaradite gomilu novca jer ulazite u eru novca i izobilja koja počinje 2026. godine. Saturn u vašem prvom domu vas je „iscrpeo“, rekla je Hator. Ali Saturn ulazi u Ovna, vašu drugu kuću, u februaru, „i sada je spreman da odete i uzmete taj novčić“, rekla je Hator.

Konjunkcija Saturna i Neptuna u februaru je dobro vreme za manifestovanje novca. Dakle, ako ste želeli više, sačekajte. Saturn će vam to uskoro isporučivati.

(Krstarica/YourTango)

