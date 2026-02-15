Ovi znakovi uvek imaju rezervni plan, i rezervnu ljubav!

Blizanci, Škorpija Jarac i Vaga poznati su kao znakovi koji uvek imaju rezervni plan. Oni nikad ne ostaju bez izlaznih opcija.

Oni nikad ne žive za trenutak. Uvek imaju rezervni plan B, možda i više, za posao, putovanje, večernji izlazak, ali i za ljubav. Dok vi razmišljate hoćete li nekome poslati poruku, oni već znaju kome će se javiti ako osete da priča propada.

Ova četiri znaka poznata su po tome da nikad ne ostaju bez opcija.

Blizanci

Blizanci ne vole zatvorena vrata. Ako im se neko sviđa, to ne znači da su prestali da se dopisuju s još troje ljudi. Ne zato što su nužno neiskreni, nego zato što vole imati izbor. Njihova najveća snaga je komunikacija, a to znači da uvek negde postoji neko s kim su „ostali u kontaktu“. Ako plan propadne, Blizanci neće tugovati. Samo će otvoriti drugi chat.

Škorpija

Škorpije ne ulaze ni u šta bez kontrole. Emocije su im duboke, ali strategija je još dublja. Ako osete da se situacija klima, već su pripremili izlaz. U ljubavi retko rizikuju da ostanu praznih ruku. Neće varati bez razloga, ali vrlo često imaju nekoga „u rezervi“, osobu koja čeka pravi trenutak. Kod njih ništa nije slučajno.

Jarac

Jarčevi planiraju život kao poslovni projekat. Imaju petogodišnji plan, Excel tabelu u glavi i tačno znaju koji im je sledeći potez. Ako odnos ne ide prema cilju koji su zamislili, neće dramiti – već će mirno proceniti alternative. Kod njih je „rezervna osoba“ često neko ko dugoročno ima više smisla. Hladno? Možda. Efikasno? Apsolutno.

Vaga

Vage mrze da budu same. I mrze konflikte. Zato često održavaju kontakte koji im daju sigurnost. Ako osete da se veza raspada, već će diskretno obnoviti komunikaciju s nekim iz prošlosti. Ne vole prekide bez „mekog sletanja“. Kod njih je rezervni plan u stvari emocionalni osigurač.

(Krstarica/Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com