Ovih 4 znaka Zodijaka doživljavaju totalni životni preokret posle pomračenja 21. septembra

Kraj sezone pomračenja donosi emotivnu iscrpljenost, ali delimično pomračenje Sunca u Devici 21. septembra 2025. pokreće talas novih početaka za četiri horoskopska znaka. Ovaj jedinstveni “drugi Novi Mesec” u Devici retko se dešava i nosi moćnu energiju resetovanja.

Blizanci

Blizanci dobijaju svežu šansu na polju porodičnih odnosa i domaćeg života. Dok je prva Devica Nova u avgustu otvorila oči na ono što treba da promenite u svom domu, pomračenje 21. septembra donosi konačan rez – spremni ste za transformaciju životnog prostora i porodice.

Devica

Za Device je ovo pomračenje prilika za lični restart identiteta. Dva uzastopna Nove Mesečine u vašem znaku i sam prelazak Sunca donose “potpuni reboot” kojim ostavljate stare blokade iza sebe i ulazite u novu, autentičnu verziju sebe.

Strelac

Strelčevi će osetiti čist polet u karijeri. Nakon napornog perioda i čekanja na priznanje ili promociju, ovaj Novi Mesec sa pomračenjem otvara vrata uspeha – od nove prilike na poslu do preuzimanja vodeće pozicije koja donosi veću vidljivost i realizaciju dugogodišnjih ciljeva.

Ribe

Ribe dobijaju novi početak u emotivnim odnosima. Nakon intenzivnog lunarnog pomračenja 7. septembra, sada se otvara prilika za obnovu postojeće veze ili susret s nekim potpuno novim. Ovo je trenutak da se oslobodite karmičkih veza i gradite ljubav koja može postati najlepša u vašem životu.

