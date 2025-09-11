Ovih 5 horoskopskih znakova unose dramu gde god da krenu, komplikovani su kao lavirint

Neki ljudi ne mogu da podnesu dosadu i u svaku situaciju uvuku maksimum napetosti. Astrologija ukazuje na pet znakova koji pretvaraju čak i najmanju nesuglasicu u pravu pozorišnu predstavu.

Škorpija (24.10. – 22.11.)

Škorpije ne trpe polovične istine i uvek idu “na nož”. Njihova iskrenost često prelazi granicu, pa kritike postaju surove epizode pune napetosti. Kada osete izdaju, ne praštaju lako i privlače svađe čak i tamo gde ih nema.

Blizanci (21.05. – 21.06.)

Promenljivost Blizanaca ih čini nepredvidivim sagovornicima. Danas mogu biti veseli i društveni, a sutra ćutljivi i kritični. Njihova brzopleta razmena reči lako preraste u verbalne dvoboje, a maštovite izgovore čine ih glavnim akterima svakog konflikta.

Vodolija (21.01. – 19.02.)

Slobodoljubiva Vodolija pod pritiskom postaje hladna i rezervisana. Očekuju apsolutno razumevanje sopstvenog viđenja sveta, pa kad se to izostavi, prelaze u distancu i često izgovaraju oštre, nepromišljene rečenice.

Ovan (21.03. – 20.04.)

Nesavladivi impulsivci, Ovnovi vole da budu prvi i najglasniji. Ako im nešto ne ide po planu, prave spektakl ne birajući sredstva. Njihova tvrdoglavost i želja za dominacijom ključni su pokretači njihovih dramatičnih ispada.

Lav (23.07. – 23.08.)

Lavove pokreće potreba da budu u centru pažnje. Kad im publika ne igra prema željama, brzo postaju nezadovoljni i besni. Njihova teatralnost i šou-ličnost često dramatične situacije podižu na viši nivo.

Ako ste među ovih pet znakova, spremite se da vaša svakodnevica izgleda kao scena iz serije. A ako imate prijatelja koji je Lav, Škorpija, Ovan ili Vodolija, držite kokice pri ruci – pred vama je prava drama!

