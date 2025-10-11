Ovih 5 znakova imaju danas najbolje horoskope: osetiće sreću, romantiku, iznenadni novac. Savršena subota!

Jupiter trigon sa Venerom čini subotu gotovo savršenom za Raka, Ribe, Škorpije, Device i Blizance.
Današnja subota ima nekoliko značajnih tranzita koji podržavaju pozitivno okruženje za sve, ali ovih pet horoskopskih znakova ima bolje horoskope od ostalih 11. oktobra 2025. Sunce je Vaga, tako da vaši odnosi, i vi, možete osetiti podršku i ljubav drugih. Mesec je u Blizancima, a vaše srce i duh su ispunjeni energijom i osećajem mladalačke vitalnosti.
Venera trigon sa Jupiterom stvara savršeno okruženje za pojavu romantike, za novac koji se pojavi u vašem džepu, a možda, ako ste zaista, zaista srećni, i poziv za izlazak sa prijateljem.
Fokusirajte se na poboljšanje lepote svog života i doma. Sada je savršeno vreme da negujete dobru volju, negovate osećaj harmonije i promovišete mir.
1. Rak – Strpljenje je vaš spas
Vaš dan će se fokusirati na stvari koje se tiču vašeg doma, a ono što danas čini dobrim jeste to što shvatate šta treba da se promeni. Imaćete snažnu želju da dovedete do kraja i završetka svakog bola koji utiče na to kako vi i vaši voljeni sarađujete. Ne sviđa vam se kada se ljudi ne osećaju najbolje i na vašem je srcu da nešto preduzmete povodom toga.
Nešto je poremetilo ravnotežu, ali upravo ono što ostaje nejasno i teško je odrediti. Strpljenje je vaš spas, a ono što treba da znate će na kraju postati jasno. Sa velikim uzdahom olakšanja, zahvalićete se svojim srećnim zvezdama i reći da je bio divan dan.
2. Ribe – shvatićete da ste deo dobrog tima
Imaćete veoma dobar horoskop 11. oktobra, jer shvatate da ste deo tima i da drugi žele da vam pomognu do te mere da vam pruže svoje resurse. Razmišljali ste kako da učinite svoj svet kohezivnijim i negujete pozitivne lične odnose i prijateljstva koja se protežu izvan posla.
Želite da pomažete jedni drugima u vremenima teškoća. Želite ljude koji vas podržavaju, pružaju ruku i zajedno rade život. Danas ćete otkriti kako da sve to spojite i to će funkcionisati. Sve je veoma dobro!
3. Škorpija – Preduzmite akciju i bićete dobra osoba
Danas ćete imate veoma dobar horoskop, jer shvatate da vas prošlost ne definiše i nećete dozvoliti da vas ona spreči u budućnosti. Imate mnogo toga da ponudite i znate da ste dobra osoba sa puno ljubavi u srcu. Prestali ste da čekate da neko nešto uradi za vas. Umesto toga, preduzećete akciju i bićete dobra osoba.
Bićete jaki uprkos nedaćama i učinićete svet boljim mestom. Biranje uzvišenog puta je divan izbor jer otkriva pozitivne osobine koje su suštinske za vaš karakter. Jači ste nego što ste mislili i definitivno autentičniji.
4. Devica – Želite da novac pokreće svet
Imaćete veoma dobar horoskop danas; ostvarićete cilj u životu o kome ste oduvek sanjali. Zato što ste orijentisani na novac i intenzivni ste na poslu. Imate svoje ciljeve na vidiku i imate plan. Znate da novac pokreće svet. Svesni ste da je retko da vam ono što vam treba padne u krilo.
Morate da radite za ono što želite i spremni ste da to učinite. Gle čuda, vaši napori se isplate daleko iznad vaših mogućnosti. Otkrivate nešto što niste radili u prošlosti, a sada to možete da uradite u budućnosti. Ono što danas čini veoma dobrim je vaša pažnja prema detaljima, a imate ih toliko da ćete se samo penjati do vrha.
5. Blizanci – Zgrabite ljubav
Imaćete odličan dobar horoskop 11. oktobra, jer je ljubav u vazduhu i spremni ste da je zgrabite. Nalazite se na drugom mestu u svom životu i nikada niste bili srećniji ili spremniji da prihvatite ideju tople i inteligentne veze.
Ne morate biti sami da biste ga pronašli. Možda ćete pronaći ono što želite sa trenutnim partnerom. Doneli ste odluku; ljubav je za vas i ništa vas neće sprečiti da uživate u njoj. Ono što današnji dan čini jednim od najboljih u mesecu je to što ste vi za kormilom. Uživate u tome i ne plašite se da preuzmete kormilo.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com