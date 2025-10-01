Ovih 5 znakova ulaze u najopasniji period godine – intuicija im je jedini spas

Kraj godine vam donosi lomove – intuicija je ključ.

Ako pripadate jednom od ovih pet znakova, kraj 2025. godine može da vas pogodi kao grom iz vedra neba. Intuicija vam postaje jedini oslonac, jer razum neće moći da objasni sve što se dešava. Bik, Rak, Jarac, Ribe i Strelac ulaze u najosetljiviji deo godine – gde se lome odnosi, finansije, zdravlje i unutrašnji mir.

Kako da znate da ulazite u opasan period?

Ako osećate da vam se sve menja, a ne znate zašto, to je prvi znak. Ako vam se javljaju snovi koje ne možete da objasnite, ako vas nešto „žulja iznutra“ kad donosite odluke – to je intuicija. Ne ignorišite je. U ovom periodu, ona je vaš najpouzdaniji vodič.

Koji znakovi su najugroženiji i zašto?

Bik – jer gubi kontrolu nad finansijama i mora da nauči da veruje sebi, a ne brojkama.

– jer gubi kontrolu nad finansijama i mora da nauči da veruje sebi, a ne brojkama. Rak – jer mu se lomi srce, a mora da nauči da ne spašava druge po cenu sebe.

– jer mu se lomi srce, a mora da nauči da ne spašava druge po cenu sebe. Jarac – jer mu se menja struktura života, a mora da nauči da pusti kontrolu.

– jer mu se menja struktura života, a mora da nauči da pusti kontrolu. Ribe – jer se gube u emocijama, a moraju da nauče da postave granice.

– jer se gube u emocijama, a moraju da nauče da postave granice. Strelac – jer mora da bira između dve sudbine, a nijedna nije laka.

Kako da se zaštitite u ovom periodu?

Ne donosite velike odluke preko noći. Povucite se kad osetite da vas nešto vuče u pogrešnom pravcu. Pišite dnevnik – intuicija se često otkriva kroz pisanje. Okružite se ljudima koji vas ne guše savetima, već vas podstiču da sami osetite. Ne ignorišite snove – oni su često najjasniji znakovi.

Šta ako se prepoznajete u ovom tekstu?

Ako pripadate nekom od ovih znakova, ne paničite. Ovo nije kraj – ovo je poziv na novi početak. Intuicija je najtiši, ali najtačniji saveznik. Slušajte je, jer ona zna put i kad sve drugo ćuti.

