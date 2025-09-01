Ovih 5 znakova zodijaka zagorčavaju život svima oko sebe i šire negativnu energiju

Negativna energija ponekad se širi brže od osmeha, a astrologija otkriva pet znakova koji teško kriju loše raspoloženje. Ako vam nekog od njih u društvu „pukne film“, spremite se na talas mrzovoljnih komentara i napetih scena.

Škorpija: maska mrzovolje

Iako Škorpijom vlada duboka emotivnost, svoju ranjivost krije iza hladne fasade. Kada ih izneverite ili probudite stare bolne uspomene, njihov sarkazam i ćudljiva priroda plutaju kao oluja oko svih prisutnih.

Jarac: sitnice kao okidači

Jarčeve najlakše izbaci iz takta buka ili promena temperature, pa čak i jače svetlo. U trenucima neraspoloženja izgubi im se osmeh sa lica, a najbolji lek za njihovo raspoloženje je potpuna izolacija i vreme provedeno u samoći.

Rak: borba protiv nepravde

Rak najviše pati od odbacivanja, uvreda i porodičnih sukoba. Ako oseti i trunku nepravde, njihova gorčina i želja da isprave situaciju brzo prerastu u opsesivno mešanje u živote svih oko sebe.

Devica: perfekcionističko buncanje

Kada joj nered ili neizvesnost pokvare uobičajenu rutinu, Devica zariče i džeprči sitnice do tačke iskrenog nezadovoljstva. Iako ume praktično da reši svaki problem, pre toga će vas zasuti primedbama na račun higijene i organizacije.

Ribe: emotivni talas žalosti

Ribe nesreću pronalaze u svakoj nepravdi—bilo da je prema njima ili širem krugu ljudi. Taj talas tuge često ih čini preosetljivima i sklone su dugačkom prigovaranju, dok ne pronađu kreativan način da kanališu negativnu energiju.

