Ovim horoskopskim znacima septembar će biti najbolji mesec ove godine: Zasijaće na svim poljima

Septembar 2025. donosi snažne astrološke promene koje će posebno pogodovati pet horoskopskih znakova. Ulazak Saturna u Ribe, pomeranja Merkura i Venere, kao i dve eklipse, otvaraju vrata za lični rast, ljubavne preokrete i finansijski napredak.

Devica: Mesec ličnog preporoda

Za Device, septembar je vreme kada se vraćaju u centar pažnje. Saturn u Ribama može probuditi unutrašnjeg kritičara, ali uz lekcije iz prethodnih tranzita, Device će naučiti da veruju sebi. Pun Mesec u Ribama 7. septembra osvetljava sve što su postigle u protekloj godini, dok Venera u njihovom znaku od 19. septembra donosi šarm, lepotu i pojačanu privlačnost. Novi Mesec u Devici 21. septembra poziva ih da napišu novo poglavlje svog života.

Ribe: Povratak snage i jasnoće

Saturn se vraća u znak Riba 1. septembra, podsećajući ih na lekcije iz prošlih godina. Pun Mesec u njihovom znaku 7. septembra donosi emotivna razrešenja i mogućnost zatvaranja važnih životnih poglavlja. Venera u Devici donosi mir u ljubavne odnose, dok Mars u Škorpiji od 22. septembra daje Ribama hrabrost i mentalnu snagu da se izbore za ono što žele.

Jarac: Fokus na karijeru i lični razvoj

Jarčevi će tokom septembra biti usmereni na učenje i profesionalni rast. Saturn u Ribama od 1. septembra pomaže im da budu metodični i precizni, dok Merkur u Vagi od 18. septembra donosi diplomatske veštine i podršku u poslovnim pregovorima. Venera u Devici podstiče kreativnost, a Novi Mesec u istom znaku 21. septembra menja njihov pogled na život. Mars u Škorpiji 22. septembra donosi energiju za svakodnevne obaveze.

Bik: Ljubav u prvom planu

Za Bikove, septembar je mesec romantičnih preokreta. Saturn u Ribama i eklipsa 7. septembra podstiču razmišljanje o prošlim vezama i važnim prijateljstvima. Venera u Devici od 19. septembra donosi flert i mogućnost novih poznanstava, dok Mars u Škorpiji 22. septembra pojačava strasti. Bikovi će imati priliku da redefinišu šta žele od partnera i odnosa.

Škorpija: Vreme za priznanje i lični rast

Škorpije ulaze u septembar sa snažnim uticajem Venere u Lavu, što ih stavlja u centar pažnje. Saturn u Ribama i eklipsa 7. septembra donose šansu za zatvaranje emotivnih poglavlja. Merkur u Vagi od 18. septembra podstiče introspektivne misli, dok Venera i Novi Mesec u Devici pozivaju na kreativno izražavanje. Mars ulazi u njihov znak 22. septembra, donoseći snagu, motivaciju i plodonosne rezultate.

Ovih pet znakova ima priliku da tokom septembra napravi značajne pomake – bilo kroz ljubav, karijeru ili lični razvoj. Astrološki aspekti ih podržavaju da zablistaju i postave temelje za naredne mesece.

