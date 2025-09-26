Ovim horoskopskim znakovima Univerzum šalje poseban signal: Evo koji dar dobijaju!

Dana 27. septembra 2025., tokom tranzita Mesec kvadrat Venera, četiri horoskopska znaka dobijaju snažnu poruku iz univerzuma.
Ovaj astrološki trenutak donosi oslobađanje od napetosti, introspektivne uvide i priliku da se sagleda sopstveni život iz nove perspektive. Za Ovna, Lava, Devicu i Škorpiju, univerzum šalje jasne signale koji mogu promeniti način na koji doživljavaju sebe i svoje odnose, prenosi YourTango.
Ovan – dar perspektive
Ovnovi dobijaju priliku da sagledaju svoje odnose iz potpuno novog ugla.
Univerzum im pokazuje šta zaista žele od prijateljstava i ljubavi
Dolazi jasnoća u vezi sa davanjem i primanjem u odnosima
Dar dana: perspektiva i snaga da donesu prave odluke
Lav – dar poniznosti
Lavovi su navikli da nose snažan imidž, ali univerzum ih sada podseća da je u redu spustiti gard.
Oslobađanje od pritiska da uvek budu najbolji
Učenje kroz skromnost i unutrašnji mir
Dar dana: poniznost i oslobađanje od tereta ega
Devica – dar samopouzdanja
Device često potcenjuju sebe, ali ovaj tranzit donosi preokret.
Prestanak samokritike i negativnih obrazaca
Jačanje osećaja sopstvene vrednosti
Dar dana: samoljublje i prihvatanje sopstvene snage
Škorpija – dar ljubavi
Škorpije dobijaju priliku da prevaziđu strah od intimnosti i otvore se za ljubav.
Uviđaju lepotu koja je već prisutna u njihovom životu
Prevazilaženje blokada u emotivnim odnosima
Dar dana: otvorenost za ljubav i poverenje u univerzum
Kako Univerzum šalje darove?
Tranzit Mesec kvadrat Venera 27. septembra 2025. donosi snažne uvide za Ovna, Lava, Devicu i Škorpiju. Njihovi darovi – perspektiva, poniznost, samopouzdanje i ljubav – predstavljaju univerzalne lekcije koje mogu promeniti životni put. Ako pripadate jednom od ovih znakova, obratite pažnju na signale koje vam univerzum šalje – oni su tu da vas vode ka rastu i unutrašnjem miru.
