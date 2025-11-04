Ovim znacima horoskopa kraj 2025. biće najteži u poslednjih 30 godina

Kraj 2025. godine donosi prekretnicu. Saturn u Ribama zatvara karmički ciklus dug tri decenije i stavlja pod reflektor četiri horoskopska znaka. Ovo nije period nesreće, već vreme suočavanja i sazrevanja. Ako pripadate jednom od ovih znakova, važno je da znate – izazovi nisu kazna, već poziv na rast.
Ribe – skidanje stare kože
Ribe ulaze u najdublji proces transformacije. Do februara 2026. suočavaćete se sa svime što ste odlagali – emocijama, odnosima, zdravljem ili odgovornostima. Možda ćete osećati umor i pritisak, ali upravo tada dolazi snaga. Vizualizujte sebe kako u februaru 2026. stojite lakši, oslobođeni tereta, spremni za novi životni ciklus.
Strelac – lekcija doma i pripadnosti
Za Vas, Strelče, Saturn testira temelje doma i porodice. Moguće su promene u stambenom prostoru ili odnosima sa roditeljima. Biće trenutaka kada ćete morati da preuzmete više odgovornosti, ali nagrada je stabilnost koju dugo tražite. Ključ je da ne bežite od emocija – pustite ih da Vas vode ka unutrašnjem miru.
Devica – istina o partnerstvima
Device ulaze u ozbiljno preispitivanje odnosa. Ako je veza jaka, postaće još čvršća. Ako nije, Saturn će doneti jasnoću i kraj. Ovo je trenutak da postavite granice i definišete šta zaista želite. Umesto idealizma, sada birate realizam – i to Vas oslobađa.
Blizanci – test karijere i ambicija
Blizanci osećaju pritisak u karijeri i javnom imidžu. Možda će izgledati kao da stagnirate, ali zapravo gradite temelje za veliki profesionalni preokret posle februara 2026. Saturn Vas uči strpljenju i disciplini. Zamislite sebe kako stojite na sceni, a publika konačno vidi sav trud koji ste ulagali godinama.
Kako da preokrenete izazove u snagu
- Prihvatite lekcije – što ih pre integrišete, brže ćete osetiti olakšanje.
- Postavite granice – one nisu kazna, već zaštita.
- Negujte strpljenje – Saturn nagrađuje one koji izdrže.
- Zapišite viziju – jasno definišite gde želite da budete u februaru 2026.
Ako ste Ribe, Strelac, Devica ili Blizanci – znajte da Vas Saturn ne kažnjava, već priprema za sledeći, snažniji ciklus.
