Ovim znakovima horoskopa treba nešto reći samo ako želite da ceo grad sutra to i sazna

Nisu dobri za čuvanje tajne, ali kao dežurni razglas dobro dođu.

Svi poznajemo one prijatelje koji, iako nisu zli, jednostavno ne mogu da zadrže tajnu. Ako planirate da nekome poverite nešto važno, možda je najbolje da prvo proverite pod kojim horoskopskim znakom je rođen.

Postoje horoskopski znakovi koji jednostavno ne mogu da ćute, čak i kada je u pitanju najmanja tajna.

Koja su to četiri znaka koja najčešće “izbrbljaju” i najintimnije detalje?

Blizanci – Oni jednostavno vole da pričaju! Bez obzira o čemu se radi, ako je priča sočna i zanimljiva, Blizanci će je podeliti. Ne iz zle namere, već zato što osećaju da mora da se čuje – na kafi, sa prijateljima, svuda.

Strelac – Za Strelčeve, iskrenost je vrlina. Ako im niste eksplicitno rekli da je nešto tajna, oni smatraju da imaju “zeleno svetlo”. I da, mogu vas uveriti: “Pa nisam baš rekla sve!”

Vaga – Vage teže miru i harmoniji, ali i vole dobar trač. Ako procene da će razmena informacija pomoći da stvari budu jasnije ili da smire situaciju, oni će vrlo lako prekršiti ćutanje. “Samo sam mislila da svi znaju čemu da se nadaju…”

Lav – Lav ne ogovara iz zlobe – oni dele priče jer su zabavne i dramatične. Ako je tajna povezana s nečim glamuroznim, skandalom ili ljubavnim zapletom, Lav će to preneti kao da vodi sopstveni PR, sa mnogo drame i stila.

Dakle, sledeći put kada planirate da poverite neku tajnu, razmislite dobro – možda je bolje pričati sa nekim ko viševoli da sluša nego da deli!

