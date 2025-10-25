Ovim znakovima kineskog horoskopa sledeća nedelja donosi neočekivan uspeh, sreću i ljubav

Konj, Pas i Koza su 3 znaka kineskog horoskopa koja privlače sreću i ljubav tokom cele nedelje, od 27. oktobra do 2. novembra. Energija ove nedelje olakšava ovim znakovima da pošalju poruku ljubavi i dobiju željenu sreću!
Ove nedelje, sreća u romansi se može mnogo lakše pronaći tri dana u nedelji: Dan uspeha (utorak), Dan primanja (sreda) i Dan uspostavljanja (subota).
Nebo i Zemlja se harmonično poravnavaju ovih dana, stvarajući energetski obrazac u toku nedelje koji podstiče snažan osećaj povezanosti u vezama. Izbegavajte kratkoročne romanse. Avanture, avanture za jednu noć i koketiranje bez svrhe pokazaće se kao gubljenje vremena.
Umesto toga, dobre stvari se dešavaju u romansi za kineske znake koji mogu pokazati emocionalnu zrelost. Samozadovoljstvo u partnerstvima, sa daškom vernosti, privlači sreću. Duboka želja za ozbiljnom posvećenošću je ono što će proizvesti ljubav. Činovi ljubaznosti i oproštaja podstaći će bliskost i negovati isceljenje u već uspostavljenim vezama.
Izražavanje zahvalnosti i otvorenost srca pokazuju snagu i iskrenost, postavljajući temelje za intimne razgovore i emocionalna otkrivanja. Da vidimo kako će ova nedelja biti za tri kineska životinjska znaka čija sreća izgleda pozitivno u ljubavi, prema astrologiji:
1. Konj – konačno ćete zablistati
Vaš znak kineskog horoskopa će privući sreću i ljubav nedelju od 27. oktobra tako što će dozvoliti svojoj harizmatičnoj ličnosti da zablista. Možda ste inicijator nove veze ili ćete možda biti onaj koji pokušava da ponovo rasplamsa plamen strasti u postojećem partnerstvu. Jedna stvar u vezi sa vašim znakom je da se ne plašite rizika.
Ovo je nedelja kada ćete želeti da pokažete svoju romantičnu stranu. To je prednost koja vam donosi ljubav koju želite!
Dva znaka kineskog horoskopa sa kojima ste najkompatibilniji biće Tigar (za strast) i Ovca (zbog njihove sposobnosti da uzemlje vašu energiju). Pronaći ćete toplinu i osećaj harmonije sa oboje.
Vaš najsrećniji dan za ljubav ove nedelje je utorak, 28. oktobar, Dan uspeha metalnog konja Geng Vua. Ovaj dan je savršen za razgovor o braku, useljenju sa nekim ili veridbi. Ako se razgovara o raskidu, to će se rešiti, jer energija ove nedelje ne podržava podele među pojedincima koji su zaljubljeni, ali imaju sukobe.
Vaše srećne boje za romantiku uključuju grimiznu i metalno zlatnu. Svaka od ovih boja pojačava energiju vatre i metala, podstičući Zakon privlačnosti da deluje u vašem romantičnom životu.
Ako želite da koristite feng šui, postavite dve crvene sveće na južnu stranu svog doma da biste privukli vitalnost i strast. Očistite nered iz svoje spavaće sobe i radnog prostora, jer stagnirajuća Ći blokira uspeh u svim oblicima.
2. Pas – pouzdanost
Svi traže nekoga ko pokazuje lojalnost i posvećenost koju vi spremno dajete u romantičnoj vezi. Vaša pouzdanost podstiče pozitivnu energiju koja vas čini privlačnim i atraktivnim i za sreću i za ljubav drugih.
Vaša utemeljenost – način na koji držite prostor za dugoročnu vezu bez slanja pomešanih signala – delovaće šarmantno, zaštitnički, sigurno i pouzdano. Sreću i ljubav ćete pronaći u situacijama utemeljenim u vrednostima i kod partnera koji teže harmoniji, a ne drami.
U nedelji od 27. oktobra, najkompatibilniji ste sa kineskim životinjskim znacima Zeca i Tigra. Ova dva horoskopska znaka se odnose na vaše moralne vrednosti kada su u pitanju veze; žele slične stvari koje i vi radite, pa je lakše razaznati i imati isti pogled na to kakvo bi trebalo da bude partnerstvo.
Ove nedelje, čak i ako ste stidljivi, želećete da budete verbalno izražajniji o svojim idealima.
Nosite zemljano zelene i nežno smeđe boje kako biste signalizirali sreću u onome što želite i kako biste je više privukli u svoj ljubavni život. Tamnije i bogatije nijanse će podržati vaše dugoročne ciljeve i uspeh.
Da biste koristili Feng Šui za eliminaciju loše sreće i stvaranje sreće, postavite bambusovo drvo ili biljku žada na istočnu stranu svog doma za emocionalni rast.
Kristalna figura psa, sa ili bez porodične fotografije u centru vašeg doma, pomoći će u privlačenju lojalnosti i negovanju osećaja jedinstva u vašem životu.
3. Koza – nežnost i briga
Privući ćete i sreću i ljubav u nedelji od 27. oktobra do 2. novembra, kroz svoje intimne veze kada se ponašate sa osećajem nežnosti i brige.
Možda će biti teško u početku, ali održavanje otvorenog srca će održati vaš duh prijemčivim za pozitivnu energiju i omogućiti da sreća u romansi lako teče do vas. Ove nedelje ćete želeti pažljivo da slušate i delite svoje ideje i misli bez očekivanja da će se budućnost odvijati na određeni način.
Dva životinjska znaka sa kojima ste najkompatibilniji su Konj i Svinja. Kineski horoskopski znak Konj će vas podstaći da budete kreativni i razigrani; životinjski znak Svinje će negovati emocionalno bezbedno okruženje. Način na koji komunicirate biće važan tokom cele nedelje.
Vežbajte male gestove društvene zahvalnosti. Recite hvala kada neko učini nešto lepo za vas. Pošaljite zahvalnicu kada vam se čini prikladnim. Dajte komplimente, a kada ih dobijete, primite ih bez skretanja pažnje ili minimiziranja izraženog osećanja.
Srećne boje koje treba nositi za ljubav ove nedelje uključuju ružičastu za nežnost i emocionalnu prefinjenost i srebrnu koja će vam pomoći da ostanete distancirani kada je to potrebno.
Za feng šui, postavite ružu ili ružičasti kvarc u jugoistočni deo vašeg doma kako biste privukli harmoniju i ljubav. Takođe možete svakodnevno upaliti belu sveću za mentalnu jasnoću i unutrašnji mir.
(Krstarica/YourTango)
