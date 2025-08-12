Ovnovi u tajnoj aferi, a Ribe pucaju na poslu: Zvezde danas ne štede nikog – proveri da li si i ti na spisku

Zvezde danas ne štede nikog – Ovnovi kriju emocije, Ribe pucaju pod pritiskom, a mnogi se pitaju: da li sam i ja na spisku? Proveri šta ti donosi 12. avgust i kako da preživiš astro udar.

Danas je dan kada zvezde ne biraju – udaraju direktno u ono što najviše boli. Ako si mislio da ćeš proći ispod radara, proveri još jednom. Neki znakovi su u vrtlogu emocija, drugi u borbi sa obavezama, a treći… pa, u tajnim ljubavnim igrama.

Ovnovi: Tajna veza na ivici otkrivanja

Ovan danas igra dvostruku igru. Strast ga vuče ka nečemu što ne sme da prizna ni sebi, a kamoli drugima. Ako si Ovan, pazi kome šalješ poruke i gde ostavljaš tragove, neko već sumnja. Srce ti lupa, ali razum šapuće da staneš. Hoćeš li ga poslušati?

Ribe: Posao ih melje, emocije pucaju

Ribe su danas pod pritiskom koji ne popušta. Rokovi, zahtevi, očekivanja, sve se sručilo na njih. Ako si Riba, možda ti treba pauza, makar pet minuta tišine. Emocije su ti na ivici, a telo ti šalje signale da usporiš. Ne ignoriši ih.

Blizanci: Dva lica, jedna dilema

Blizanci danas ne znaju da li da se smeju ili plaču. S jedne strane, sve ide po planu, a s druge – osećaj praznine ne da mira. Ako si Blizanac, vreme je da se zapitaš šta ti zaista treba, a ne šta drugi očekuju.

Lav: Ego na testu

Lavovi danas dobijaju lekciju iz skromnosti. Neko ih izaziva, a oni ne znaju da li da uzvrate ili da se povuku. Ako si Lav, seti se da snaga nije samo u ruganju, već i u tišini.

Škorpije: Intuicija na maksimumu

Škorpije danas osećaju više nego što vide. Ako si Škorpija, veruj svom osećaju, on ti danas može doneti odgovor koji tražiš već danima.

Ko je još na spisku?

Zvezde danas ne štede nikog. Ako si među onima koji osećaju da se nešto „kuva“, verovatno si u pravu. Horoskop za danas je više od astro saveta, to je upozorenje da se ne zaboraviš u svakodnevici.

