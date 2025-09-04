Ovnu je potrebna Vaga, Ribi Vodolija: Ovo su najbolji prijatelji za svaki znak

Svima nama je u životu potreban prijatelj s kojim možemo da podelimo srećne i tužne trenutke, onog nekog ko je uvek tu za nas i ko nas razume u svakoj situaciji.

Tražite prijatelja koji vas razume do srži i pruža podršku u svakom trenutku? Evo ko su idealni najbolji prijatelji za svaki horoskopski znak, osobe koje će biti uz vas kroz sve životne avanture i izazove!

Ovan

Glasnom i aktivnom Ovnu treba njegova suprotnost u najboljem prijatelju, a to je Vaga. Oba znaka mogu puno da nauče jedan od drugog.

Bik

Bikovi se lako pogube i zato im je potreban neko ko će svako malo moći da ih vrati u stvarnost. Za to su idealne Device, čiju iskrenost i praktičnost Bikovi jako cene.

Blizanci

Blizancima su upravo Blizanci najbolji par, ali vole da se druže i s Vodolijama. Njihov najbolji prijatelj mora da bude u stanju da ih prati na svim nivoima.

Rak

Rakovi vole dobre zabave, a to je nešto što će dobiti u prijateljstvu sa Škorpijom. Njima zabave čak služe da se povežu na dubokom i značajnom nivou.

Lav

Lavove najbolje razumeju oni rođeni u znaku avanturističkog i strastvenog Strelca. Njihova veza dolazi iz toga što se tako dobro razumeju, a i zato jer cene mišljenja i stavove onog drugog.

Devica

Škorpija je najbolji izbor za Device. Zajedno vole da otkrivaju svet i uživaće u dugim razgovorima o istinama koje su zajedno shvatili.

Vaga

Vage vole prijatelje uz koje se mogu opustiti i biti ono što jesu. Uz to, potrebno im je i divljenje svojih prijatelja i družiće se sa svima koji im govore kako su divni, a to najbolje radi Bik.

Škorpija

Obično su najsrećniji s najboljim prijateljem Ribom. Žude za dubokim i trajnim prijateljstvima i žele svoje prijatelje da poznaju bolje od ikog drugog. Prijatelje doživljavaju jako ozbiljno.

Strelac

Ovan je savršen prijatelj za Strelca. Zajedno će se puno smejati i inspirisati jedno drugo. Ako se međusobno poštuju i ne svađaju oko toga ko je bolji, mogu jako dugo da traju.

Jarac

Oni moraju da pronađu nekoga ko je pun razumevanja i ko ih može naučiti da se otvore. Devica je najbliža Jarcu po shvatanju sveta.

Vodolija

Oni se najbolje slažu s Lavom. Osetljivi su na slične stvari i osećajni, a i jedno drugom će uvek spremno ponuditi rame za plakanje.

Ribe

Ribe se najbolje slažu s Vodolijama jer su oboje slobodnog duha, a i niko ne može tako duboko da razume Ribe kao Vodolija, piše Times of India.

