Ovo je dar od Boga: 2 znaka kojima se do petka otvaraju nebeska vrata – stiže novac koji će im promeniti život

Do petka se sve menja za dva znaka. Zvezdani kod je aktiviran, a onima kojima se otvaraju nebeska vrata stiže novac koji su dugo čekali.

Da li ste se umorili od stalnog čekanja da se točak sreće konačno okrene na vašu stranu? Jarac i Ribe su ti srećnici kojima su zvezde namenile neverovatan preokret u narednim danima. Njima se do petka otvaraju nebeska vrata i stiže finansijska injekcija koja rešava mnoge probleme.

Trenutna planetarna energija nije viđena godinama i donosi konkretne materijalne rezultate onima koji veruju. Sudbina je odlučila da nagradi strpljenje i veru kroz ovaj retki astrološki fenomen.

Šta je zvezdani kod obilja?

Ovo je poseban tranzit Jupitera kroz kuću finansija koji formira moćan energetski kanal ka materijalnom svetu. Kada se ovaj aspekt aktivira, blokade nestaju, a priliv novca postaje gotovo neizbežan za odabrane znakove.

Jarac: Naplata za sav prethodni trud

Vaša vladajuća planeta Saturn konačno popušta svoj strogi stisak i dozvoljava energiji novca da uđe u vaš život. Do sada ste radili naporno, ali nagrada je često izostajala ili kasnila.

Sada se situacija drastično menja u vašu korist. Stiže novac koji će pokriti stare dugove i ostaviti dovoljno za uživanje. Očekujte poziv ili vest koja donosi olakšanje kakvo niste osetili godinama.

Ovo nije vreme za skromnost, već za prihvatanje darova koje vam univerzum šalje. Kada se otvaraju nebeska vrata za vaš znak, to je znak da je kosmička pravda zadovoljena.

Ribe: Intuicija vodi do skrivenog blaga

Vaša vladarka Neptun pravi savršen ugao sa planetama sreće, što pojačava vaše šesto čulo do maksimuma. Novac vam ne stiže kroz težak rad, već kroz srećne okolnosti i neobične slučajnosti.

Možda ćete pronaći zaboravljen novac ili dobiti neočekivani poklon od nekoga ko vas ceni. Obratite pažnju na snove koje sanjate ovih noći, jer nose poruku o dobitku. Sreća je sada na vašoj strani i nemojte je ignorisati.

Zvezde savetuju da odigrate igru na sreću ili poslušate unutrašnji glas pri donošenju odluka. Vama se otvaraju nebeska vrata na način koji samo vi možete da razumete i iskoristite.

Ritual za prizivanje novca

Kako biste osigurali da ova energija ne prođe pored vas, naši astrolozi preporučuju jednostavan postupak. Potrebna vam je samo jedna kovanica i malo cimeta.

Stavite kovanicu ispod otirača ulaznih vrata i pospite je sa malo cimeta dok izgovarate svoju želju. Ovaj čin simbolično pokazuje univerzumu da je vaš dom spreman da primi obilje.

Da li ste spremni da prihvatite ovaj dar od Boga i promenite svoju sudbinu pre vikenda? Verujte u čuda, jer ona se dešavaju onima koji drže svoje srce i dlanove otvorenim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com