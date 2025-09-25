Ovo je lista stvarnih milionera prema horoskopu. Šta mislite kakve su vaše šanse?

Svaki horoskopski znak ima neke karakteristične osobine koje mogu da pomognu da se vremenom obogati.

Na primer, ako si blizanac prema horoskopu, kojim vlada planeta Merkur, zasigurno si super komunikator. Ako si rođena u vatrenom znaku lava, obožavaš da budeš u centru pažnje, uvek pod svetlima reflektora.

Prema Forbsoj listi najbogatijih svetskih milijardera, JeffBet je identifikovao kojeg su horoskopskog znaka najbogatiji ljudi na svetu. Razmotrili su koliko se puta svaki horoskopski znak pojavio na ovom popisu, a zatim su napravili poredak znakova – od najveće do najniže neto vrednosti – na temelju zajedničke prosečne neto zarade svakog znaka.

Koji su najbogatiji horoskopski znakovi?

Bik je broj jedan! Bikovi, koji traže stabilnost, na popisu imali su prosečnu neto vrednost od 6,35 milijardi dolara, a ukupno je njihova neto vrednost iznosila otprilike 1,2 biliona dolara.

Drugi najbogatiji znak bio je maštoviti vodeni znak Ribe, Na Forbsovoj listi bilo ih je 196, a prosečna neto vrednost osoba rođenih u znaku ribe bila je 6,06 milijardi dolara. Kombinovana ukupna neto vrednost svih riba na popisu je 1,18 biliona dolara.

A treći je bio još jedan vodeni znak: Rak, vodeni znak koji vodi računa o sigurnosti. Milijarderi Rakovi imali su prosečnu neto vrednost od 5,88 milijardi dolara i ukupnu neto vrednost od približno 1,11 biliona dolara.

Četvrto i peto mesto zauzeli su Ovan, dinamični vatreni znak pa Vaga, vazdušni znak koji voli ravnotežu.

Evo pregleda svih 12 horoskopskih znakova na skali milijardera, zahvaljujući JeffBet-u:

1. Bik (prosečna neto vrednost: 6,353,439,153 dolara)

2. Ribe (prosečna neto vrednost: 6,063,265,306 dolara)

3. Rak (prosečna neto vrednost: 5,881,578,947 dolara)

4. Ovan (prosečna neto vrednost: 5,839,285,714 dolara)

5. Vaga (prosečna neto vrednost: 5.577.990.431 dolara)

6. Lav (prosečna neto vrednost: 5,544,642,857 dolara)

7. Devica (prosečna neto vrednost: 5,266,822,430 dolara)

8. Škorpija (prosečna neto vrednost: 5,196,045,19 dolara)

9. Blizanci (prosečna neto vrednost: 5,157,731,959 dolara)

10. Vodenjak (prosečna neto vrednost: 4,522,089,552 dolara)

11. Strelac (prosečna neto vrednost: 4.040.223.464 dolara)

12. Jarac (prosečna neto vrednost: 3,091,803,279 dolara).

Ako verujete u astrologiju, možda vaš znak nosi više potencijala nego što ste mislili!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com