Ovo je najhrabriji znak Zodijaka, evo zbog čega su oni smeli i neustrašivi prema mišljenju astrologa

Postoje osobe koje deluju kao da su rođene sa nevidljivim oklopom – ne strahuju od izazova, hrabro koračaju ka neizvesnom i često prvi staju tamo gde se drugi ne usuđuju ni da kroče. Bilo da je reč o adrenalinskim podvizima poput padobranskog skoka, pokretanju sopstvenog biznisa ili iskrenom izražavanju emocija, ovi ljudi jednostavno ne znaju za strah

Mnogi astrolozi za ovaj horoskopski znak vezuju se iskrenost, ambicioznost i samopouzdanje, ali kaže se da je njihova najistaknutija osobina smelost. Oni se ne plaše ničega i uvek smelo koračaju tamo kuda se drugi ne usude da idu.

Astrolozi smatraju da je vatreni Ovan najhrabriji horoskopski znak. Ovnom vlada Mars, planeta rata, hrabrosti i akcije, tako da ne čudi što su ti ljudi neustrašivi. Imaju izuzetno snažan karakter, zahvaljujući kojem mogu da ostvare sve što zamisle. To ne znači da im je lako da dobiju ono što žele, naprotiv, vrlo često moraju da se bore da postignu uspeh. Srećom, prepreke ih ne plaše, već im daju dodatnu motivaciju.

Ovan je poznat po pomeranju granica i preuzimanju izazova kojih se drugi plaše. Ovi ljudi uvek idu punom parom.

Spontani su i impulsivni, pa ne vole da gube vreme na beskrajno planiranje. Iako ih takav stav često dovodi u nevolje, ni za čim ne žale jer smatraju da uvek treba da slede svoje srce.

Ljudi rođeni pod ovim znakom su privrženi svojoj porodici i prijateljima i učinili bi sve za njih. Svi bi voleli da imaju Ovna pored sebe, ali s druge strane, niko ne bi voleo da ga ima za neprijatelje. Ovnovi mogu biti žestoki protivnici jer se nimalo ne plaše ulaska u sukob. Uvek se zdušno bore za sebe i za ljude koje vole.

OVAN (Od 21. marta do 20. aprila)

Mars je gospodar ovog muškog vatrenog nebeskog znaka. Pored njega veliki uticaj ima Sunce i nešto slabije Jupiter.

Rođeni u znaku Ovna su puni života i životne snage. Odlučni su i bez ikakvog ustručavanja idu pravo ka cilju. Samostalni su i veoma uporni. Rano počinju sami da se probijaju kroz život i pri tom ne prihvataju nikakvu pomoć. Jakom voljom i ogromnom snagom neustrašivo se probijaju kroz život. Nikada ne žele biti u podređenom odnosu, to im ne odgovara. Naprotiv, žele da snose punu odgovornost za sve svoje postupke koje znaju vrlo ponosno i dostojanstveno da brane.

Radije propadaju nego odstupaju od svojih ideja. To su izraziti predvodnici, impulsivni, neustrašivi, hrabri i odlučni, koji iznad svega cene slobodu. Vole red i disciplinu, ali se sami ne pridržavaju tog. Ne mogu se pohvaliti velikom ćutljivošću i nekim jakim moralnim kvalitetima. Naginju prevarama i rasipnosti, ali znaju da budu pošteni kada im to donosi korist. Ponekad žestoko planu i tada su u stanju sve da kažu u lice, ali ako se govori o njima, uvek opravdavaju svoje postupke.

Kao vrline im se pominju: entuzijazam, revnost i preziranje svake opasnosti, a kao mane: nedoslednost, želja za vlašću i fanatizam. Po prirodi su ambiciozni i plahi, a akcija im je jedino merilo vrednosti. He znaju za prepreke i ako nisu u stanju da ih na vreme otkriju i savladaju postaju besni i drski. He traže da se dopadnu, već se nameću.

Ljudi rođeni u znaku Ovna su u dosta slučajeva svađalice, skloni ljubomori i drugim nepromišljenostima. Zbog toga imaju komplikacije u životu. Mada imaju razvijenu moć zapažanja i rasuđivanja, to im mkogo ne koristi, jer više deluju po urođenoj imulsivnosti. Imaju velike predispozicije za sport, veoma vole prirodu. Volja za radom i životna snaga kod njih su besprekorni, ali pošto žive u stalnoj napetosti, to često padaju u razne bolesti. Obolevaju od svih vrsta groznica i naklonjeni su i ludilu. Uživaju u putovanju i stalno teže promenama kako u poslu tako i u ljubavi i u ostalim ljudskim delatnostima.

Budući da imaju izvanredne sposobnosti, njima predstoji sjajna budućnost. Hrabrost i energija pomoći će im da sakriju svoju nestrpljivost i nekontrolisanu oduševljenost. Oni đe se najbolje plasirati u delatnostima kada se od njih traži da upravljaju drugima. To znači u vojnnm i političkim poslovima. Njihova osobina da ništa ne rade polovično dovešće ih skoro dotle da neće znati koju od povoljnih prilika da iskoriste. Oni preuzimaju vodeću ulogu u svakom poslu koga se prihvate i tada rade bez ijedne reči opomene.

Tada moraju da kontrolišu svoju bujnu prirodu, jer se njihova eksplozivnost ne može pomiriti da stvari ne idu baš onako kako su oni zamislili. Treba da budu obazriviji u donošenju odluka, jer će uvek želegi da žure napred, a da prethodno ne odmere sve okolnosti. Industrija i poslovni svet su isto tako povoljne oblasti gde se njihov talenat besprekornog radnika-predvodnika pokazuje v najboljem svetlu.

Srećni brojevi ovih osoba su dva, osam i jedan, povoljni dani petak, utorak i ponedeljak, a boje žuta i narandžasta.

Poznate osobe rođene u ovome znaku su Goja, Bah, Bizmark, Bodler, Zola, Leonardo da Vinči, Rafael, Bura Daničić, Brana Cetronijević, Josif Pančić.

