Ovo je najinteligentniji znak horoskopa koji se apsolutno uvek može osloniti na svoju intuiciju

Moćan um, još moćnija intuicija
Svaki horoskopski znak poseduje određene karakteristike. Dok su Lavovi prepoznatljivi po svojoj potrebi za pažnjom, a Škorpije po seksepilu, verovatno ste se nekada pitali koji znak Zodijaka je najpametniji?
Osobe rođene u horoskopskom znaku Ribe vide, osećaju i znaju ono što mnogi drugi ni ne primećuju. To je zahvaljujući njihovoj dubokoj intuiciji i empatiji.
Ribe uvek osete kada nešto muči druge i umeju iskreno da saosećaju sa tom osobom. Kada drugi pokušaju da sakriju nešto, Ribe će to da primete jer će intuicija da ih odvede na pravi put. Zato ih smatraju možda najinteligentnijim horoskopskim znakom.
Od svih horoskopskih znakova, Ribe su najsposobnije da razumeju pojave, događaje i ljude oko sebe i često pate više od svih ostalih.
Ovaj znak Zodijaka razume najgore ljudske postupke i trudi se da nikada ne osudi druge.
Ribe se uvek oslanjaju na svoja osećanja i zato se teško nose sa stvarnošću. Često previše maštaju, ali kada vam zatreba savet ili samo neko ko će da vas razume, nećete pogrešiti ako se obratite Ribama.
(Telegraf.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com