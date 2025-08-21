Ovo je najsrećniji horoskopski znak – uvek se izdvaja posebnom pozitivnom energijom koja donosi ljubav

Postoji taj jedan horoskopski znak sreće koji se izdvaja svojom posebnom pozitivnom energijom i uvek donosi ljubav.

Dakle, da li postoji „najbolji“ znak?

Evo šta astrolozi kažu:

Možda zvuči previše pristrasno tvrdnja da jedan znak nadmašuje sve ostale, ali tri ključna razloga podržavaju je podržavaju – i ti razlozi vode do Riba.

Ribe se posebno ističu svojim neobičnim talentima

Ljudi rođeni u znaku Riba obično su veoma svestrani. Astrolozi opisuju prirodu Riba kao duboku i fascinantnu, poput okeana. To se posebno odnosi na njihovu emotivnu dubinu i sposobnost da se posvete drugima, kao i na njihovu otpornost. Ribe su fleksibilne i spremne da se prilagode svakoj situaciji u kojoj se nađu. Iako se na prvi pogled njihova ljubaznost može tumačiti kao znak slabosti, a njihova sklonost ka privrženosti sa drugima kao nedostatak samopouzdanja, Ribe su, više nego bilo koji drugi znak, svesne da njihov identitet prevazilati trenutne okolnosti i tako traže put do sreće.

Ribe kao simbol univerzalne ljubavi

Iako neki astrolozi tvrde da Ribe vlada nestabilni i sanjarski Neptun, ovaj znak zapravo leži pod vladavinom ekspanzivnog Jupitera. Jupiter se smatra velikim dobročiniteljem, što objašnjava zašto Ribe imaju tendenciju da uvek zauzmu puno prostora gde god se pojave. Prisustvo Riba može doneti olakšanje i podršku njihovim bližnjima, kao i strancima koji se nađu u njihovom društvu.

Takođe, astrolozi povezuju svaku planetu sa određenim znakom u kojem ta planeta ima poseban uticaj. Venera, planeta ljubavi, povezana je sa znakom Riba. To objašnjava zašto se Ribe smatraju simbolom univerzalne ljubavi, prihvatanja i duboke romantičnosti, kao i zašto su osobe rođene u znaku Riba često omiljene među svojim okruženjem jer uvek daju ljubav.

