Ovo je najtužniji horoskopski znak: Sam sebi kopa jamu, a uvek su mu drugi krivi

Lakše je biti žrtva nego preuzeti krivicu. Ovaj najtužniji horoskopski znak sam sebi kopa jamu i gubi ljude koje najviše voli.

Ovaj znak sam sebi kopa jamu, dok za svaku suzu i neuspeh krivi ceo svet osim sebe.

Iza šarmantnog osmeha i ljubaznosti krije se konstantna, duboka tuga. Osobe rođene u ovom znaku horoskopa poznate su po svojoj neodlučnosti i mračnom razmišljanju, što dovodi do toga da su uvek nesrećni ili depresivni. Reč je o Vagama.

Vage su u neprestanom strahu. Uvek razmišljaju o posledicama i predviđaju budućnost koja je u njihovim mislima najčešće crna i neizvesna.

Opterećena kontrolom, Vaga je prilično tužna, pa čak i depresivna jer ne može da kontroliše svaku stvar koja postoji. Njihova neodlučna priroda takođe utiče na njihove emocije. To može dovesti do toga da budu zbunjeni o tome kako se zaista osećaju.

Emocionalna ravnoteža je veoma važna za ovaj znak. Njihova tuga je jedna od beznadežnosti i skloni su tome da joj se predaju. Vaga je jedan od najuravnoteženijih znakova, ali kada su depresivni, imaju tendenciju da se osećaju nestabilno i neraspoloženo, sa smanjenom željom za druženjem.

Zašto žrtvuju svoju sreću?

U društvu su uglavnom omiljeni zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije pa se lepo slažu sa suprotnim polom.

Često se mogu osećati beznadežno, ali uprkos tome daju sve od sebe da ostanu prividno srećni i pribrani, samo da bi ljudi koji ih okružuju bili zadovoljni. Možda zvuči plemenito, ali Vaga bi radije pogazila sopstveno srce i stavila tuđa osećanja na prvo mesto.

Upravo tu leži njihova propast: zbog svojih duboko ukorenjenih negativnih stavova, Vaga nesvesno samoj sebi kopa jamu na putu do istinske sreće. Dok se trude da izbalansiraju tuđe živote, njihov sopstveni svet se polako urušava jer su sami sebi najveći neprijatelji.

Iako su Vage jedne od najomiljenijih osoba, njihova unutrašnja borba, hronični strah od tuđeg mišljenja i bolesna potreba za kontrolom čine ih jednim od najtužnijih znakova. Samo prihvatanje neizvesnosti može im pomoći da prestanu da budu sopstveni dželati i konačno pronađu unutrašnji mir.

