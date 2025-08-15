Ovo je najveća kukavica u horoskopu: Pravi se da je hrabar, a prvi beži kad zagusti

Ko je najveća kukavica Zodijaka? Horoskop otkriva znak koji se pravi da je hrabar, ali beži prvi kad zagusti. Iako deluje samouvereno i snažno, iza fasade se krije strah od konflikta, gubitka kontrole i ranjivosti. Da li je to baš tvoj znak — ili onaj koji ti uvek izmiče kad treba da se bori?

Neki znakovi u horoskopu nose masku hrabrosti, ali kad se situacija zakomplikuje – prvi se povuku. I dok drugi preuzimaju odgovornost, ovaj znak se pravi da ga se ništa ne tiče. U društvu je glasan, pun saveta i „mudrosti“, ali kad treba da se pokaže – nestane kao da ga nikad nije bilo.

Ko je najveća kukavica u horoskopu?

Bez mnogo uvijanja – Blizanci. Da, oni! Brzi na jeziku, duhoviti, uvek puni ideja, ali kad se pojavi stres, sukob ili ozbiljna odluka, Blizanac se pretvara u maglu. Njegova taktika? Prebacivanje teme, humor, pa čak i fizičko povlačenje.

Zašto Blizanci beže od problema?

Blizanci su vazdušni znak, što znači da su skloni razmišljanju, analiziranju i izbegavanju direktne konfrontacije. Njihova potreba za slobodom ih tera da beže od svega što ih emocionalno vezuje ili opterećuje. Kukavičluk kod njih nije nužno strah – to je otpor prema dubini i odgovornosti.

Kako se ponašaju u kriznim situacijama?

U trenucima kada je potrebna stabilnost, Blizanac se ponaša kao da je na audiciji za komediju. Šaljiv ton, prebacivanje krivice, pa čak i nestanak sa lica mesta – sve to kako bi izbegao suočavanje.

Da li se Blizanci mogu promeniti?

Mogu, ali samo ako sami odluče da se suoče sa sobom. Potrebna je ozbiljna introspekcija i želja da se ne beži od emocija. Kada to urade, mogu postati izuzetno saosećajni i pouzdani – ali do tada, kukavičluk ostaje njihova senka.

Savet za Blizance (i one koji ih vole)

Ne forsirajte ih da budu ono što nisu. Umesto toga, postavljajte pitanja, budite strpljivi i ne očekujte da se pojave kad zatreba – osim ako ih prethodno ne uverite da neće biti emocionalno „zarobljeni“.

