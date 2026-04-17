Ovo je najveći baksuz u horoskopu: Uvek misli da je ceo svet protiv njega, evo zašto su magnet za sve loše stvari

Najveći baksuz u horoskopu često se bori sa vetrenjačama. Prestanite da krivite sudbinu, pročitajte zašto vas prate loše okolnosti!

Neki ljudi jednostavno zrače optimizmom i sve im ide od ruke, dok drugi imaju osećaj da svaki njihov korak prati neka crna slutnja. Ako se pitate ko je najveći baksuz u horoskopu, odgovor leži u znaku koji je duboko emotivan, preosetljiv i često previše vezan za prošlost. Radi se o Raku. Njegova vladajuća planeta, Mesec, donosi mu jake promene raspoloženja, ali i tendenciju da stvari shvata previše lično. Zbog toga se svaki neuspeh doživljava kao apsolutna katastrofa.

Zašto je Rak najveći baksuz u horoskopu?

Rak je najveći baksuz u horoskopu jer previše analizira prošlost, upija tuđu negativnu energiju i često donosi odluke zasnovane na emocijama umesto na logici, što ga direktno vodi u niz loših situacija, nepotrebnog stresa i hroničnih razočaranja.

Dok Lav ili Strelac u problemu vide izazov i priliku za dokazivanje, Rak vidi isključivo lični poraz. Kada govorimo o tome kako se ponaša ovaj specifičan znak koji nema sreće, moramo pogledati njihov svakodnevni obrazac razmišljanja. Oni imaju neobičnu naviku da prvo pomisle na najgori mogući scenario, čime nesvesno prizivaju lošu energiju i stvaraju blokade tamo gde ih zapravo nema.

Kako ovaj magnet za nesreću sabotira sopstveni uspeh

Glavni problem leži u njihovoj izraženoj sposobnosti da apsorbuju emocije ljudi oko sebe. Ako se nađu u prostoriji punoj nervoznih saradnika, Rak će vrlo brzo postati najnapetija osoba tu. Ovo se direktno odražava na njihov poslovni i intimni život, uvlačeći ih u tuđe probleme.

Evo gde najčešće greše i blokiraju sopstveni napredak:

Dozvoljavaju da tuđe mišljenje diktira njihove poteze i ključne životne izbore.

Odbijaju da napuste toksična radna okruženja jer se panično plaše svake vrste promene.

Skupljaju stare uvrede i emotivne rane iz prošlosti kao da su vredne dragocenosti.

Opsesivno pomažu svima oko sebe, dok potpuno zanemaruju sopstvene potrebe i unutrašnji mir.

Ovakvo svakodnevno ponašanje kreira opasan začarani krug. Kada se loše stvari nanižu jedna za drugom, oni dobijaju potvrdu za svoju unutrašnju tezu da ih kosmos mrzi i da ne vredi pokušavati ponovo.

Da li je Rak zaista večiti gubitnik zodijaka

Mnogi astrolozi će Vam jasno reći da niko nije rođen pod isključivo nesrećnom zvezdom. Ono što Raka čini da izgleda kao večiti gubitnik zodijaka jeste isključivo njegova reakcija na pad. Ovan će nakon snažnog poraza odmah ustati i krenuti u novi napad. Blizanci će celu situaciju okrenuti na šalu i zaboraviti je do sutra. Međutim, Rak će se povući u svoj sigurni oklop, izbegavati kontakt sa spoljnim svetom i nedeljama analizirati gde je tačno pogrešio.

Ta teška paraliza usled straha od novog neuspeha zapravo ih košta najboljih životnih prilika. Zato je važno da shvatite jednu prilično surovu istinu. Univerzum Vas ne kažnjava planski, već Vam Vaša hronična nesigurnost konstantno podmeće nogu na putu ka cilju.

Kako da konačno izađete iz začaranog kruga loše energije

Prvi korak ka izlasku iz ovog negativnog ciklusa je prepoznavanje sopstvene snage. Umesto što dopuštate emocijama da Vas potpuno preplave, probajte da napravite racionalnu distancu. Uradite nešto sasvim drugačije i neočekivano za Vaš mirni karakter. Prestanite da izigravate spasioca u tuđim životnim dramama.

Obratite pažnju na ljude kojima ste svakodnevno okruženi. Ako shvatite da Vam takozvani prijatelji samo crpe energiju svojim beskrajnim problemima, vreme je za postavljanje jasnih granica. Morate naučiti da kažete „ne“ bez ikakvog osećaja krivice i griže savesti. Kada deluje da zvezde im nisu naklonjene, emotivni znaci moraju hrabro da preuzmu kormilo u svoje ruke i prestanu da prepuštaju svoj život čistom slučaju ili tuđoj volji.

Na kraju, apsolutno prestanite da se držite onoga što Vam više ne donosi mir. Bilo da je reč o iscrpljujućem poslu, promašenoj emotivnoj vezi ili lošem prijateljstvu, hrabro presecite te konce i oslobodite se tereta.

