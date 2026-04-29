Ovo je najveći materijalista u horoskopu: Voli novac više od svega, a uz to je i nenormalno posesivan

Najveći materijalista u zodijaku ne pušta ni dinar iz ruke, a posesivnost mu je zaštitni znak. Pogađate li o kome je reč?

Kada govorimo o tome ko je najveći materijalista u zodijaku, odgovor je jasan kao dan. Sve mu se vrti oko cifara na računu, papirića u novčaniku i stvari koje može da dodirne.

Reč je, naravno, o Biku. Ovaj znak novac doživljava skoro kao produžetak sopstvene ličnosti, pa svaki dinar čuva kao zenicu oka.

Zašto je Bik najveći materijalista zodijaka

Posesivan do srži, Bik često ostavlja utisak da nikada neće naučiti veštinu deljenja. Ni sa partnerom, ni sa porodicom, ni sa najboljim drugom iz detinjstva.

Ono što jednom uđe u njegov dom ili na njegov račun, tu i ostaje. Pokušaj da mu nešto izmamite iz ruke pretvara se u maraton strpljenja koji retko ko izdrži do kraja.

Svađa sa Bikom- nemoguća misija

Ako ste se ikada upustili u raspravu sa pripadnikom ovog znaka, znate o čemu pričamo.

Tvrdoglavost Bika je legendarna i nema te logike koja će ga pomeriti sa pozicije koju je jednom zauzeo. Možete iznositi argumente satima, a on će klimati glavom i ostati pri svome.

Dodajte tome lenjost i sklonost ka komforu i dobićete osobu koja se sa kauča pomera samo kada zaista mora.

Jednom kada se zavali, telekomanda i jastuk postaju njegovi najbolji saveznici.

Pozajmice nisu opcija za ljubitelja materijalnog

Iako će vam u nevolji pomoći na sto drugih načina, novac iz njegovog novčanika u tuđi prelazi vrlo retko. Bik ne voli da pozajmljuje ni drugima, ni od drugih.

Smatra da dugovi kvare odnose, a najviše od svega ne podnosi osećaj da nekome nešto duguje.

Najveća zamka u koju upada jeste pokušaj da kupovinom popuni unutrašnju prazninu.

Nova torba, skupa večera, parfem iz duty free shopa, sve to deluje kao terapija, ali traje tačno do sledećeg jutra. Sreća kupljena karticom kratkog je daha.

Kada Bik zavoli, drži čvrsto i ne pušta

Emotivni život ovog znaka je posebna priča.

Bik partnera doživljava skoro kao deo svoje imovine, pa lakše prihvata da pozajmi auto nego da podeli pažnju voljene osobe.

Ljubomora kod njega ne bukne odjednom, ali kada se zapali, gori dugo i tinja u tišini. Komplimenti drugih ljudi upućeni njegovoj polovini retko prolaze bez podignute obrve.

Sa druge strane, kada se zaista veže, postaje bedem od poverenja. Neće vas izneveriti, neće zaboraviti godišnjicu i potrudiće se da vam dom miriše na pečenje i sveže opran veš.

Kako izaći na kraj sa tvrdoglavim Bikom

Ako u životu imate posesivan znak horoskopa kao što je Bik, ključ je u strpljenju. Ne pritiskajte ga rokovima, ne terajte ga na nagle odluke i ne dirajte mu omiljenu fotelju.

Pustite ga da sam dođe do zaključka, makar to trajalo nedeljama.

Pohvalite ga konkretno, ne paušalno. Bik, kao najveći materijalista, voli da čuje šta je tačno uradio dobro. I nemojte mu prebrojavati pare. To je crvena linija koja se ne prelazi.

