Ovo je PRAVI KARAKTER svakog ženskog horoskopskog znaka

Vage su pametne, sofisticirane i duhovite žene, Račice su rođene da budu vizionari i vođe, a žene rođene u znaku Vodolije su neumorne u svojim ambicijama i vrlo uporne, prenose mediji u regionu mišljenje astrologa.

Ovan

Žene rođene u ovom znaku krase snaga i kontrola. One su rođene vođe i svesne moći koju imaju, ali koriste je pažljivo i diskretno. Jako dobro su svesne posledica svojih postupaka i retko svoju snagu nameću drugima. Uvek vode druge svojim primerom, a kada su u naponu snage – svet ih gleda sa strahopoštovanjem.

Bik

Ove žene krasi snaga volje i karaktera. Tvrdoglave su i potsticajne. Obično su one te koje imaju hrabrosti da brane svoje stavove. Po prirodi su brižne i rado pomažu drugima kada je to potrebno. Malo je žena koje mogu voleti duboko i bezuslovno kao one. Kada se bore, svet se zaustavlja, a kada vole – svet im se divi, otkriva mysticalraven.com.

Blizanci

Žene rođene u znaku Blizanaca su kreatori i mislioci. Prepune su ideja i sposobne da razmišljaju izvan okvira. Nisu samo snalažljive, već imaju dovoljno mašte da bi znale da usklade svoje ideje sa sposobnostima. One nikada ne dominiraju, ali ne zato što su slabe, već zato što su svesne svoje snage i koriste je pažljivo. Kada razotkriju svoje ideje, svet se čudi zbog lepote njihovih misli.

Rak

Radi o ženama koje su enigma većini ljudi, malo je onih koji ih razumeju. Ono što se odvija u njihovim glavama s jedne strane može biti strasno i žestoko, a s druge nežno i velikodušno. Sposobne su da čuvaju svoj život u tajnosti i vrlo su lojalne. Kada vole, tada njihova žestina dolazi do izražaja, a kada mrze – onda stvarno mrze. Pokušate li nagađati šta im je na umu, vaš neuspeh bi mogao biti spektakularan.

Lav

To su žene rođene da budu vizionari i vođe. Vrlo su motivisane i nikada ne staju – sve dok ne dođu do cilja koji su zacrtale. Poznate su po tome da znaju postavljati nove standarde i nova merila na koje se drugi ugledaju, a njihova izvedba uvek mora biti izvrsna. Sposobne su da vode ljude do uspeha i da budu milosrdne u slučaju neuspeha. One su savršena mešavina kvaliteta i skromnosti, a njihova posebnost je graciozna, što opet, mnogi vole.

Devica

Žene rođene u ovom znaku su pune vrlina koje su iskrene i mnogo ih je. One će uvek pre izabrati da naprave pravu stvar nego lakšu opciju. Rado pomažu, pune su ljubavi i ljubazne su po prirodi – one poseduju dušu anđela. One se mogu slomiti, mogu se povrediti pa čak i osetiti izgubljenima, ali uvek se bore da se vrate u normalu. Imaju srce od zlata, a ako krvare, krvare zbog gubitaka drugih. One su divni ljudi.

Vaga

Ovo su pametne, sofisticirane i duhovite žene. Imaju ubistven smisao za humor koji, takođe, pokazuje viši nivo intelekta i razumevanja. U životu uvek pokušavaju da imaju ravnotežu i čvrsto se drže svojih emocija. Obično imaju visok nivo samosvesti koja im osigurava da tačno znaju šta žele u životu – to je nešto što ih razlikuje od ostalih ljudi.

Škorpija

One imaju užarenu posebnost. Oštre su, oprezne i uvek svesne toga šta su i ko su. Nikada ne lažu, a toliko su iskrene da bi to ponekad nekoga moglo i povrediti. Kada jednom upoznate njihovu prirodu, ne možete da ne pokleknete, da vam se ne svide – zbog njihove iskrenosti. One su pravi ljubavnici i govornici bez dlake na jeziku. Radije će nekoga povrediti istinom, nego da upakuju laž u nešto da zvuči bolje. Ne može se baš svako nositi s njihovom posebnosti, to takođe mora biti neko poseban.

Strelac

Žene rođene u ovom znaku su emocionalni čarobnjaci. Vrlo su osetljive i znaju da duboko razumeju emocije, i svoje i tuđe. Vrlo su empatične i lako se mogu staviti u tuđu kožu da bi ga bolje razumele. Ipak, samo nekolicini ljudi će dopustiti da vide njene prave emocije – svoje misli često znaju čuvati samo za sebe. Ako vas puste u svoj život i otvore vam se, znajte da ste posebni.

Jarac

Ovo su nezavisne žene, samosvesne i promišljene. Njihov osećaj za samoga sebe je doveden do savršenstva. One nemaju nikakvih iluzija o sebi. Poznaju svoju snagu i svoje slabosti, i jako dobro znaju šta mogu očekivati od života. Njihova unutrašnja lepota nadahnjuje druge. One dobro poznaju svoju dušu pa kada vam nešto govore, pažljivo slušajte – govore vam iz svoje duše.

Vodolija

Ove žene su rođene kao borci i sanjari. Neumorne su u svojim ambicijama i znaju se motivisati da postignu velike uspehe. Pravo je uživanje gledati ih u akciji, kako savršeno usklađuju želje i poteze. Znaju biti nemilosrdne, vrlo motivisane i vrlo ambiciozne. Rado bi menjale svet i ostavile svoj trag u istoriji.

Ribe

Žene rođene u ovom znaku su fontane prepune ljubavi, poštenja i velikodušnosti. One kao da su izgrađene samo od ljubavi. Osećajne su i emotivne, ali sklone su da drže svoje osećaje za sebe, i ne pokazuju ih svakome. I kada se bore ili plaču, one neće pokazati da su povređene. Umesto toga će pokušati drugima zaceliti rane, dopreti do ranjenih duša svojom ljubavlju i pomoći im da se uzdignu.