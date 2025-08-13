Ovo je ubedljivo najneodgovorniji znak horoskopa: Uvek vas izneveri kada vam je najpotrebniji

Ovaj znak često razočara u ključnim trenucima

Imate li partnera ili prijatelja koji uvek kasni, ne dođe na mesto dogovora ili jednostavno zaboravi na ono što ste ga zamolili da uradi?

Moguće je da zvezde imaju neke veze sa tim: određeni horoskopski znakovi su neodgovorniji od drugih.

Ako pogledamo astrologiju, postoji jedan znak koji se smatra najneodgovornijim a za to je zaslužna njegova priroda.

Reč je o znaku Strelac.

Spontani Strelac je jedan od tri „promenljiva“ horoskopska znaka – ovi znakovi su prilagodljiviji i fleksibilniji od ostalih.

Ali ova promenljivost takođe može prerasti u preveliku nemarnost ili opuštenost, kada je reč o odgovornosti.

Ako se ukaže prilika za malo zabave, ovaj znak će sve otkazati i krenuti u akciju.

Njihov društveni život može ponekad imati prednost nad rutinskim zadacima, te tako zanemaruju sve što su isplanirali.

Njihov vladar Jupiter u astrologiji je poznat kao planeta srećnih okolnosti, pa oni često u životu igraju na kartu sreće.

Strelci su skloni neodgovornosti i samoživosti, impulsivnosti, netrpljivosti i nedostatku samodiscipline.

Oni takođe beže od neprijatnih situacija, obaveza ili odgovornosti i znaju da odustanu od onoga što rade ako im se učini nešto bolje ili zabavnije.

U velikom broju slučajeva, na ljude rođene u ovom horoskopskom znaku ne možete da računate čak i kada su vam najpotrebniji.

Sve ovo navodi neke ljude da ih smatraju neodgovornim osobama, piše Telegraf.

Da li se slažete da je Strelac najneodgovorniji znak?

