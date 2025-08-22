Ovo je ubedljivo najpohlepniji znak horoskopa – želi apsolutno sve

Ne bira sredstva da dođe do cilja

Borba i snalažljivost je njihovo srednje ime, te osobe rođene u ovom horoskopskom znaku nikada ne bi priznale svoju pohlepu.

Reč je o Biku.

Pripadnici ovog znaka uvek imaju svoju viziju i cilj, i šta god im je od interesa oni to moraju da imaju. Jednostavno, Bikovi nikada neće birati sredstva da ostvare šta žele i uvek sebe stavljaju na prvo mesto. Stalno su u potrazi za načinima da zadovolje svoja čula. Upravo tu se krije njihova ogromna pohlepa, a za njih kažu da ako uvide neki profit, prodali bi i rođenu majku.

Tipični Bikovi su dosta lenji, te reč posao nema nikakvo značenje za njih. Tvrdoglavi su, ali taktični, te kada odluče nešto, ništa im ne može promeniti mišljenje, te nastavljaju da slede svoj zacrtani put.

Za osobe rođene u ovom znaku važi da su rođeni preduzetnici, sposobni, mašine za pravljenje novca. Visoka inteligencija im omogućava da dobro procenjuju, te zajedno sa snagom, voljom i upornošću mogu lako da ostvare uspeh. Za njih važi da su odlični savetodavci, te ih slobodno pitajte za mišljenje kada vam to bude bilo potrebno.

