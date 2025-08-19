Ovo je ubedljivo najveći prevarant horoskopa: Žedne će vas prevesti preko vode!

Osvajaju manipulacijom i pletu mrežu laži oko vas!

Površnost i dvoličnost su njihovo drugo ime. Jedan dan se oduševe nečim, drugi dan to pljuju, a treći su u stanju da se zakunu da nikada oo tome nisu čuli ni reči, a kamoli imali mišljenje. Naravno, reč je o Blizancima.

Više izgovore laži, nego istine. Najčešće lažu za banalne stvari. Možete biti sigurni ako vam Blizanac kaže da stiže za 5 minuta, da još nije ni krenuo od kuće.

Toliko znaju da se zapetljaju u svoje laži da više niko ne može da ih raspetlja, a često zaboravi koga je za šta muljao, pa je brzo raskrinkan. Mnogo hoće, mnogo toga započnu, a ništa ne započnu do kraja.

Koncentracija i pažnja im je veoma kratkog roka, pa zato važe i za jedan od znakova koji najčešće varaju. Ako u klubu odete do toaleta i ostavite ga samog, nemojte se začuditi da vas je već zaboravio i pleše sa drugom devojkom. Osećaj odgovornosti nije nešto što poznaju, pa većinu njihovih obećanja okačite mačku o rep.

Oni nisu zli, daleko od toga, jednostavno su previše neorganizovani i vetropirasti da bi čovek mogao da se osloni na njih. Vole da su u haosu i tako se najbolje snalaze. U poslu su rođeni prodavci jer svojom slatkorečivošću mogu kamili da prodaju pesak. Blizanac će vas lako osvojiti svojom manipulacijom i lepim rečima, ali ćete ga teško zadržati. Ipak, kada naiđe na pravu osobu koja će ga toliko zainteresovati da će poželeti da se smiri pored nje, menja se priča…

(b92.net)

