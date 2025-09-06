Ovo je vaš najsrećniji dan u sledećoj nedelji, zapamtite ga i iskoristite: Planete obećavaju preokret i srećniju budućnost

Najsrećniji dan u nedelji za svaki horoskopski znak od 8. do 14. septembra 2025. je ovde dok ulazimo u Portal pomračenja, period između dva pomračenja. Važno je da ne dozvolite da vas stvari iz prošlosti opterećuju, već da budete otvoreni i prijemčivi za budućnost ka kojoj ste vođeni.

Ovaj način razmišljanja biće neophodan jer se Sunce u Devici poravnava sa Jupiterom u Raku u četvrtak, 11. septembra, neposredno pre Merkura Kazimija u Devici u petak, 12. septembra.

Jupiter u Raku radi prekovremeno kako bi vam doneo obilje i emocionalno ispunjenje koje zaslužujete, dok vas Sunce u Devici osnažuje da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom.

Merkur Kazimi predstavlja novi početak, zato budite spremni da prihvatite šta ovo može značiti u vašem životu, posebno kada asteroid Vesta pređe u Strelca u subotu, 13. septembra. Asteroid Vesta predstavlja vaš osećaj autentičnosti, a u Strelcu vam daje moć da istražite svoj ugovor duše i šta je namenjeno vama. Iskoristite priliku, investirajte u svoje snove i budite spremni da sarađujete sa drugima na ostvarenju svojih ciljeva.

Mars u Vagi će se poravnati sa Venerom u Lavu u nedelju, 14. septembra. Ovo će vam dati motivaciju da iskoristite novi početak i prihvatite saradnički pristup, umesto da samo mislite da sve morate sami da uradite. Kako se nedelja bliži kraju, poslednja četvrt Meseca u Blizancima će se pojaviti u nedelju, 14. septembra, nudeći vam priliku da donesete ključnu odluku o svom životu. Sve što se dešava u prethodnim danima odnosi se na vaš izbor sopstvenog božanskog puta i spremnost da idete za životom koji vam je namenjen.

Ovan

Najsrećniji dan: četvrtak, 11. septembar

Napravite poboljšanja potrebna da biste živeli svoj najbolji život. U četvrtak, 11. septembra, Jupiter u Raku će se pozitivno poravnati sa Suncem u Devici, pomažući vam da napravite promene kod kuće i u načinu na koji brinete o sebi. Ova energija Jupitera u Raku će vam pomoći da stvorite dom i ljubavne veze koje želite, a istovremeno će vam omogućiti da se izlečite od svoje prošlosti.

Ovo je šansa da promenite način na koji brinete o sebi i prilagodite sve rutine kako biste se zaista osećali najbolje što možete.

Bik

Najsrećniji dan: petak, 12. septembar

Morate iskoristiti život sreće. Život je bio zauzet u poslednje vreme i iako je doneo izvesnu zabunu, trebalo bi da osetite povratak jasnoće kada se Merkur Kazimi u Devici pojavi u petak, 12. septembra. Merkur Kazimi je jedan od najsrećnijih aspekata u astrologiji jer donosi nove početke, ponude i mogućnosti u vaš život. U Devici će se ova energija fokusirati na pitanja romantike, kreativnosti i sreće.

Vaš romantični život je možda nedavno bio naporan ili neizvestan; međutim, ova energija bi mogla doneti preokret kojem ste se nadali.

Blizanci

Najsrećniji dan: nedelja, 14. septembar

Preduzmite akciju u vezi sa onim što želite. Često razmišljate o odlukama koje morate doneti ili o izborima koji se javljaju u vašem životu. U ovom trenutku nije stvar u izboru pravog izbora, već jednostavno u donošenju odluke. Ne dozvolite sebi da se zadržite u neodlučnosti, to vam je sad najbitnije.

Izbor koji napravite u bilo kom trenutku je pravi, bez obzira na to da li ćete se na kraju predomisliti. Budite sigurni da ste smeli i proaktivni u donošenju odluka jer se Venera u Lavu poravnava sa Marsom u Vagi u nedelju, 14. septembra. Ova energija vam pomaže da donosite odluke koje su u vašem najboljem interesu.

Rak

Najsrećniji dan: četvrtak, 11. septembar

Jupiter, planeta sreće i izobilja, nalazi se u vašem horoskopskom znaku do 2026. godine. Ovo označava poboljšanja vašeg izgleda, a takođe znači da vam je suđeno da proširite svoje prisustvo u ovom svetu. Zauzmite prostor, budite smeli i ne ustručavajte se da izrazite svoja mišljenja ili želje.

U četvrtak, 11. septembra, Jupiter u Raku će se poravnati sa Suncem u Devici, pomažući vam da naučite šta zaista znači širiti se. Shvatite da strah nije nešto što vas drži bezbednim, već jednostavno održava situacije istim.

Lav

Najsrećniji dan: nedelja, 14. septembar

Uvek postoji još jedna opcija. Venera je trenutno u vašem horoskopskom znaku, povećavajući vašu moć privlačenja i pojačavajući vašu magnetnu auru. U ovom trenutku, trebalo bi da se osećate kao da sve dolazi na svoje mesto. Ali i dalje morate biti svesni kako pristupate situacijama.

U nedelju, 14. septembra, Venera u Lavu će se poravnati sa Marsom u Vagi, pomažući vam da budete saradljivi u svom pristupu sa drugima. Umesto da se fokusirate samo na željene ishode, pokušajte da zadržite prostor za ono što je najbolje za sve uključene. Oslonite se na primanje pomoći i obavezno se fokusirajte na širu sliku onoga što želite.

Devica

Najsrećniji dan: petak, 12. septembar

Dozvolite sebi da se oslobodite prošlosti, draga Devo. Vi ste horoskopski znak koji predstavlja isceljenje, negovanje i sposobnost da ostvarite svaki san kroz planove koje napravite. Ipak, morate biti oprezni da ne budete previše analitični ili da tražite savršenstvo umesto napretka.

Na vas duboko utiču mladi Meseci i pomračenje Sunca blizanaca Device koji dolaze 21. septembra. Sva ova energija Device znači da prolazite kroz proces transformacije i postajanja. Ipak, da biste to u potpunosti postigli, morate ostaviti prošlost iza sebe i fokusirati se na novi početak. Merkur Kazimi u Devici će se dogoditi u petak, 12. septembra, pomažući vam da se rešite prošlosti i ponovo se predstavite svetu kako biste mogli da idete za tačno onim što želite.

Vaga

Najsrećniji dan: nedelja, 14. septembar

Živi bez žaljenja. Poslednja četvrt Meseca u Blizancima će se pojaviti u nedelju, 14. septembra, donoseći sreću, nove početke i širenje. Poslednja četvrt Meseca predstavlja nešto što se zaokružuje u tvom životu, jer si pozvana da usporiš i obradiš nedavne događaje.

Blizanci donose teme vezane za širenje i ostavljanje iza sebe te istrošene zone udobnosti. To je mesto novine, duhovne intuicije, uzbuđenja i putovanja. Sa Uranom sada u Blizancima, ovo je takođe oblast vašeg života koja će biti prilično aktivna tokom narednih sedam godina. Budi siguran da izabereš da živiš bez žaljenja. Iskoristite poslednju četvrt Meseca i ne gubite vreme osvrćući se unazad.

Škorpija

Najsrećniji dan: nedelja, 14. septembar

Slušajte svoju intuiciju. Umesto da svoje odluke ili snove zasnivate samo na onome što izgleda moguće, morate obratiti pažnju na svoju intuiciju u danima koji dolaze. U nedelju, 14. septembra, Venera u Lavu će se poravnati sa Marsom u Vagi. To znači da ćete uspeh koji žudite pronaći samo slušajući svoju intuiciju i božanske znake univerzuma.

Ono što želite da postignete je moguće, ali morate početi da obraćate pažnju na znakove oko sebe.

Strelac

Najsrećniji dan: petak, 12. septembar

Merkur Kazimi u Devici će se pojaviti u petak, 12. septembra, najavljujući novi početak na radnom mestu. Ova energija može uticati na trenutni posao, onaj za koji ste se nedavno prijavili ili čak na vaš put ka fakultetu.

Ovo je savršeno vreme da sejete namere za ono što se nadate da ćete postići. Počnite da se prijavljujete za nove poslove ili šaljite prijave za fakultet. Zalagajte se za povećanje plate ili unapređenje i dozvolite sebi da se pokažete kao talentovana osoba kakva jeste. Energija Merkura Kazimija je novi početak. Prihvatanjem ove energije, konačno ćete moći da postignete uspeh koji ste oduvek zaslužili.

Jarac

Najsrećniji dan: nedelja, 14. septembar

Napravite promene koje su vam potrebne. Možete nastaviti da pričate o promenama u svom životu ili ih možete zapravo napraviti. Bez obzira koliko se o određenoj promeni raspravlja, to ne znači da će ona stići sa garancijom. Umesto toga, možete samo da izaberete da rizikujete i verujete da je bolje učiniti nešto nego ništa.

Imajte ovu energiju na umu dok se Venera u Lavu poravnava sa Marsom u Vagi u nedelju, 14. septembra. Dok Mars donosi srećan napredak u vašoj karijeri kroz vašu sposobnost saradnje, Venera u Lavu sugeriše da je promena već u toku. Nemojte samo pričati o tome kako ćete provoditi više vremena za one u svom ličnom životu, već to zaista i učinite.

Vodolija

Najsrećniji dan: četvrtak, 11. septembar

Već imate sve alate koji su vam potrebni. Umesto da mislite da vam je potrebna samo još jedna sertifikacija ili da morate imati još jedan razgovor da biste bili sigurni, shvatite da već imate sve što vam je potrebno. Dajte sebi malo prostora da razmislite o pravcu svog života i vidite da vam ništa ne nedostaje. Ovo će vam omogućiti da ostvarite transformaciju koju tražite i učinite da se magija desi u vašem životu.

Obratite pažnju na ono što se javlja i kako se osećate kada se Jupiter u Raku poravna sa Suncem u Devici u četvrtak, 11. septembra. Sunce u Devici vas podstiče da prihvatite teme transformacije. Ako želite da promenite svoj posao, vezu ili način na koji brinete o sebi, znajte da već imate sve što vam je potrebno da biste uspeli

Ribe

Najsrećniji dan: subota, 13. septembar

Uvek ste u potrazi za smislom u svom životu, tako da ne čudi što svojoj karijeri pristupate sa istom energijom. Ne želite samo posao, već svrhu, znajući da radite u okviru svog poziva i pravite razliku u svetu. Iako ste nedavno bili u stanju mirovanja, to će početi da se pojačava kada asteroid Vesta pređe u Strelca u nedelju, 13. septembra.

Vesta će ostati u Strelcu do 15. novembra, pomažući vam da otkrijete svoju svrhu. Ovo vas može dovesti do promene radnog mesta ili karijere uopšte. Niste zadovoljni samo sigurnošću i platom. Umesto toga, želite da znate da radite upravo ono što bi trebalo da radite. Budite otvoreni za promene.

(YourTango)

