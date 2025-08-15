Ovo su 3 najveće svađalice horoskopa: Imaju „otrovan jezik“ i uvek su spremni za raspravu

Neki znakovi zodijaka temperamentniji su i skloniji svađama od drugih

Pojedini horoskopski znakovi su više verbalno agresivni i na otvoren način pokazuju svoju ljutnju i bes, prgavi su, imaju “otrovan” jezik, odmah reaguju i bez razmišljanja se upuštaju u žestoke rasprave.

Kako astrolozi tvrde, tri znaka Zodijaka su najveće svađalice.

1. Ovan

Ovaj vatreni znak je poznat kao impulsivan i verbalno agresivan. Kada se frustrirani Ovan naljuti, on će vam svim silama iskazati tu ljutnju i bes. Sa njim uvek morate biti oprezni.

Nestrpljiv je i olako započinje svađu iz koje uvek izlazi kao pobedniik.

2. Škorpija

Škorpije nisu same po sebi agresivne, ali kada ih neko povredi, uhvati ih bes, mogu biti i nasilni, počev od vrištanja, bacanja stvari ili udaranja u zidove.

Lako započinju svađu. Osim toga, važe za velika zlopamtila i nikad ne zaboravljaju razlog svađe. Skloni su čak i da se posle nekoliko godina prisete stare svađe i nastave da je raspiruju.

3. Bik

Bikovi znaju da budu veoma agresivni i ne pristaju na kompromise. Kada se neko ne slaže s njihovim mišljenjem, od mirne rasprave naprave žestoku svađu.

Veoma su strastveni i uporni u svojim stavovima. takođe, brzo se naljute ako ih neko osporava.

Bik je spreman da se svađa se do besvesti, a prava je retkost da prizna da nije u pravu.

