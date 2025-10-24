Ovo su 3 znaka Zodijaka kojima se bolna usamljenost završava 24. oktobra 2025.

Nakon 24. oktobra 2025. godine, bolna usamljenosti može početi da popušta za tri znaka Zodijaka. Tog dana Sunce će biti u aspektu kvadrata s Plutonom, podstičući nas da razmislimo o prošlim bolima i da preispitamo koliko nam je realna ona unutrašnja izolacija koju osećamo. Horoskop nagoveštava da usamljenost može prestati.

Šta se menja? Ono što je ranije delovalo udaljeno ili razdvojeno, počinje da se transformiše. Ovo je “prelomni trenutak” kada osećanje pripadnosti može zameniti osećaj usamljenosti — ne moramo biti sami, i postoji opcija da nešto promenimo, a astrolozi označavaju 24. oktobra 2025. kao dan kada horoskop otvara nove perspektive.

Lav

Kod Lava, Sunčev kvadrat s Plutonom aktivira njegovu potrebu za samostalnošću, ali i istovremeno iscrpljuje osećanje izolacije. Teškoće u samoći postaju jasnije i taj dan donosi prelomni impuls: umor od usamljenosti. Želja da se poveže s nekim postaje jača. Otvaranje pred drugima ne slabi vas — upravo suprotno, donosi novu energiju.

Škorpija

Za Škorpiju, tranzit Sunčevog kvadrata s Plutonom budi duboke emocije. Usamljenost koja je dugo tinjala napokon počinje da se raspada kada se dozvolite da budete viđeni. Na taj dan povezanost koju ste smatrali “nemogućom” može početi da izgleda dostižnije. Želja da pokažete svoje pravo ja donosi olakšanje. Možda će vam upravo 24. oktobar 2025. pružiti novu snagu.

Jarac

Jarčevi su se možda dugo dvoumili da li da otvore svoj svet drugima. Granice su postajale rigidne, ali sada dolazi trenutak da se izjasne jasno: žele povezanost, iako i dalje trebaju svoj prostor. 24. oktobar označava dan kada usamljenost prestaje ako iskreno progovore o svojim potrebama i oslanjaju se na istinske komunikacije.

Neki od ova tri znaka je možda vaš, i upravo ovaj dan vam može doneti promenu. Ne morate više trpeti osećanje izolacije — 24. oktobar 2025. otvara vrata ka novim odnosima, transparentnosti i emocionalnom oslobađanju. Takođe, fokus na horoskop može vam pokazati put ka povezivanju sa drugima.

