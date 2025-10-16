Ovo su najbolje svekrve horoskopa! Jeste li te sreće?

Porodični mir je kamen temeljac dobrog braka, pa upravo zato je važno da se dobro slažemo sa roditeljima partnera. Loši odnosi između snaje i svekrve stari je i dobro poznat stereotip, pa je postao i izvor brojnih viceva i šaljivih anegdota u našoj kulturi.

Ipak, nisu sve svekrve iste, a žene rođene u ova tri horoskopska znaka su obično ljubazne i brižne prema izabranici svoga sina.

Ribe

One su veoma strpljive, ljubazne i idealne svekrve. Riba sanjari o venčanju iz bajke i jedva čeka unučiće, zato će izabranicu svoga sina dočekati raširenih ruku. Sa pripadnicima ovog znaka je zaista teško posvađati se, budući da su veoma fleksibilne i žele da održe mir u kući.

Vodolija

Vodolije su inače prijatne ličnosti sa kojima je lako složiti se. Pripadnici ovog znaka vole slobodu i zato poštuju lični prostor drugih. Neće se mešati u vezu svoje dece, i pružaće podršku u svemu. Svekrva u znaku Vodolije se devojci ili ženi svog sina odnosi kao prema prijateljici. Ipak, Vodolije teško podnose kritike, zato na tom polju morate da komunicirate pažljivo.

Vaga

Pripadnici ovog znaka odlično se slažu sa drugima, i lako stiču nove prijatelje. Bitno im je samo da partnerka usreći njihovo dete i da porodica živi u harmoniji. Vole da daju dobre savete, ali se trude da se ne mešaju u tuđa posla. Često, prilikom svađe, Vage pokušavaju da smire tenziju i da pronađu kompromisno rešenje.

