Ovo su najdvoličniji horoskopski znakovi – pazite se kad vam okrenu leđa

Dvoličnost je skriveno ponašanje koje otkrivamo tek kada nas neko iznenada kritikuje iza leđa. Astrologija kaže da su neki znaci posebno vešti u prikazivanju prijatne maske, dok iza nje kriju potpuno drugačiji karakter.

Evo šest najdvoličnijih horoskopskih znakova na koje treba obratiti pažnju.

Lav – harizma koja skriva istinu

Lavovi zrače harizmom i samopouzdanjem, ali želja za neprekidnom pažnjom ponekad ih navede na laganje ili preuveličavanje svojih uspeha. Njihova dvoličnost postaje jasna kada im se makne reflektor sa lica – tada se mogu poslužiti izmišljenim pričama samo da ih ponovo obožavaju.

Rak – emotivna dinamika koja zavara

Rakovima je stalo da ostanu emotivno bliski, ali njihova česta menjanja raspoloženja znače da ponekad izgovore sve ono što su ranije skrivali. Iako retko ogovaraju namerno, njihova iskrenost se javlja selektivno – onima koji nisu tu za njih pričaju stvari koje nikada ne bi rekli u lice.

Ribe – laži u ime mira

Ribe izbegavaju konflikte pa koriste „bele laži“ kako bi održale harmoniju. Njihova dvoličnost nije zlonamerna, ali se ogleda u tome što prilagođavaju istinu prema očekivanjima drugih. Kad im okreneš leđa, lako možeš otkriti da su ti o neprijatnim stvarima šaputale upravo one koje su ti u lice pružale podršku.

Škorpija – tajni majstor manipulacije

Škorpije su silno strastvene i tajanstvene. Često kriju prave motive i prikupljaju informacije pre nego što se pokažu onakvima kakvi stvarno jesu. Ovaj znak ume da odigra savršenu dvostruku igru decenijama, a da njegovi skriveni planovi postanu jasni tek kada je već kasno.

Vaga – neusklađeno deljenje poverenja

Vage su društvene i popularne, ali ne umeju da drže jezik za zubima. Njihova potreba da o svemu obaveste druge lako preraste u izdavanje poverljivih informacija. I dok su direktno ljubazne, iza leđa šire detalje koje su im poverene – najčešće ne iz zlobe, već iz nespretnog pokušaja da održe mir.

Blizanci – dvoličnost u prilagodljivosti

Blizanci su izuzetno prilagodljivi i pričljivi, pa često menjaju stavove da bi ugodili svima. Ta sklonost davanju suprotnih mišljenja različitim ljudima može izgledati kao dvoličnost. Često će obećati podršku, a zatim preći na drugu stranu – sve u cilju da izbegnu neprijatnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com