Ovo su najgori muževi u horoskopu! Neverni i nepouzdani u svakom pogledu!

Iako je pojam „savršenosti“ različit za svakog od nas, reklo bi se da postoje horoskopski znakovi koji imaju manje šanse da budu dobri supružnici u odnosu na ostale.

Ovan – Impulsivan i dominantan

Ovan voli da vodi, ali ako ne nauči da sarađuje, može postati tvrdoglav i nestrpljiv. Njegova potreba za akcijom može ostaviti partnera iscrpljenim.

To je jedan od tri vatrena znaka u zodijaku, čija prodorna energija ruši sve barijere. Međutim, kada je u pitanju klasičan bračni odnos, muškarcu Ovnu to nikada ne može da bude dovoljno.

On u braku nastoji da traži više i sve mu brzo dosadi, jer su mu potrebni novi izazovi. Zbog toga muškarci Ovnovi koji se ožene, iako se možda ne odluče na razvod, često se desi da su neverni u braku.

Vodolija – Mentalno daleki

Vodolije su često fokusirane na ideje, vizije i društvene ciljeve, pa mogu delovati hladno ili distancirano. Partnerima može nedostajati emocionalna bliskost i svakodnevna pažnja.

Kako je ovo znak koji najmanje veruje u instituciju braka, bilo kakav pokušaj da živi formalan život u braku može da mu deluje kao oduzimanje sopstvene slobode. Vodolije se bore za slobodne odnose i u njima se najbolje osećaju. Zbog toga nikada ne mogu da garantuju za sebe da će biti pouzdani muževi, jer će umesto toga uvek biti mnogo bolji prijatelji.

Vodolije se u mladosti retko vežu za jednu osobu. Već u poodmaklim godinama znaju da sačuvaju brak i budu odani saputnici. Previše su okrenuti sebi i prave lenštine kada je u pitanju pokretanje na rad i odnose.

Vaga – Neodlučan i bez inicijative

Muškarac Vaga je neko ko po pravilu traži dominantnijeg partnera od sebe, jer na taj način stvara balans zbog svoje neodlučnosti.

Kada ima dominantnijeg partnera u braku, onda to postaje uravnoteženo, ali samo dok drugoj strani to odgovara. U krizama će uvek biti neodlučan bez dovoljno inicijative. Zbog toga se za muškarce Vage smatra da su slabi da bi bili glava porodice, piše Najžena.

Važno je napomenuti:

Ovo su potencijalne slabosti, ne sudbine. Svaki znak ima i sjajne kvalitete. Ključ je u zrelosti, komunikaciji i spremnosti da se radi na sebi.

U astrologiji ne postoji „zvanična lista najgorih muževa“, ali neki horoskopski znakovi mogu imati osobine koje, ako nisu razvijene ili uravnotežene, mogu otežati partnerski život. Ipak, sve zavisi od ličnosti, zrelosti i životnih okolnosti.

